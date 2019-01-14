HABER

Bitlis'te 168 parça tarihi eser ele geçirildi; 1 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.01.2019 19:47 | Son Güncelleme

BİTLİS'in Adilcevaz ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından bir eve düzenlenen operasyonda, 168 parça tarihi eser ele geçirildi.

Bitlis'te 168 parça tarihi eser ele geçirildi; 1 gözaltı

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS'in Adilcevaz ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından bir eve düzenlenen operasyonda, 168 parça tarihi eser ele geçirildi. Tarihi eserlerle ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Bitlis İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adilcecaz ilçesindeki bir evde tarihi eser olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. İhbarı değerlendiren ekipler, A.B.'nin evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramalarda, çeşitli dönemlere ait olduğu değerlendirilen 99 bakır, 63 gümüş , 5 altın sikke ve 1 kabartmalı çömlek kapağı olmak üzere 168 parça tarihi eser ele geçirildi. Tarihi eserlerle ilgili ev sahibi A.B. gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Bitlis'te 168 parça tarihi eser ele geçirildi; 1 gözaltıBitlis'te 168 parça tarihi eser ele geçirildi; 1 gözaltı

Cinsel yolla bulaşan virüs paniği! Dikkat...Cinsel yolla bulaşan virüs paniği! Dikkat...
Sobadan zehirlenen kadın öldü, eşi tedaviye alındıSobadan zehirlenen kadın öldü, eşi tedaviye alındı
Su basan çiftlik evinde 3 gündür mahsur kalan 4 köpeği AFAD kurtardıSu basan çiftlik evinde 3 gündür mahsur kalan 4 köpeği AFAD kurtardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Milli Piyango İdaresi'nden büyük ikramiye açıklaması! Talihlisi...

Milli Piyango İdaresi'nden büyük ikramiye açıklaması! Talihlisi...

AK Parti'nin adayı bir ilçeyi karıştırdı! Yüzlerce kişi toplandı

AK Parti'nin adayı bir ilçeyi karıştırdı! Yüzlerce kişi toplandı

Milyoner'e damga vuran yarışmacı efsane şarkıyı bilemedi!

Milyoner'e damga vuran yarışmacı efsane şarkıyı bilemedi!

Süper Lig'e bir yıldız daha geldi

Süper Lig'e bir yıldız daha geldi

Trump'ın skandal Türkiye açıklamasının ardından yeni açıklama

Trump'ın skandal Türkiye açıklamasının ardından yeni açıklama

Şeker Piliç'in sahipleri gözaltında

Şeker Piliç'in sahipleri gözaltında

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Alkol alıp öyle birine mesaj attı ki sonrası korkunç!

Alkol alıp öyle birine mesaj attı ki sonrası korkunç!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Liselilerin kavgasını ayırmak istedi! Sonrası korkunç

Liselilerin kavgasını ayırmak istedi! Sonrası korkunç

Yürek yakan fotoğraf!

Yürek yakan fotoğraf!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sivas'ta fuhuş operasyonu: 4'ü kadın 5 kişiye gözaltı

'Çek çek soyunayım valla, çek'

Mertcan'ın ölümü Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Hurdacıda kesilen aletten yayılan 'koku' panik yarattı

Kokusu her yeri sardı! Panik anları...

'İhbar ettin' tartışmasında silahlar konuştu: 5 yaralı

'İhbar ettin' tartışmasında silahlar konuştu: 5 yaralı

Komşusuna gitmek istedi, hayatını şokunu yaşadı! Soruşturma başlatıldı

Komşusuna gitmek istedi, hayatını şokunu yaşadı! Soruşturma başlatıldı

İzmir'de şoke eden olay... Annesini öldüren adamdan şikayetçi olmadı!

Savunması şaşkına çevirdi! Annesini öldüren adamdan...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.