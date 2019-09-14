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Bitlis’te 180 kilo patlayıcı madde imha edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 14.09.2019 17:40 | Son Güncelleme

Bitlis’in Mutki ilçesinde toprağa gömülü vaziyette 180 kilogram patlayıcı bulunarak imha edildi.Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde; Mutki ilçesi Koyunlu köyü kırsalında faaliyet gösteren bölü terör örgütü (BTÖ) mensuplarına ait barınak ve depo alanı olduğu bilgisi elde edildiği belirtildi.

Bitlis’in Mutki ilçesinde toprağa gömülü vaziyette 180 kilogram patlayıcı bulunarak imha edildi.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde; Mutki ilçesi Koyunlu köyü kırsalında faaliyet gösteren bölü terör örgütü (BTÖ) mensuplarına ait barınak ve depo alanı olduğu bilgisi elde edildiği belirtildi. Açıklamada, “Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca 13 Eylül 2019 günü icra edilen operasyon kapsamında; BTÖ mensuplarınca toprağa gömülü vaziyette teneke içerisine yerleştirilmiş 180 kilogram patlayıcı madde bulunarak yerinde imha edilmiştir. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde operasyonlarını artırarak, terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir” denildi.

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