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Bitlis'te 2 bin 300 ton bal üretildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2019 13:05 | Son Güncelleme

Yüksek rakımlı yaylalarda söğüt dallarından yapılan özel kovanlarda elde edilen kara kovan balı, kent ekonomisine 70 milyon liralık katkı sağladı

BİTLİS (AA) - Bitlis'te nem oranını dengelemek için söğüt dallarından yapılan etrafı çamurla sıvanan özel kovanlarda 2 bin 300 ton bal üretildi.

İlkbaharda zengin floraya sahip 3 bin rakımlı yaylalara bırakılan kovanlarda üretilen kara kovan balı, herhangi bir katkı maddesi kullanılmadan doğal olarak hazırlanıyor.

Kentte bin 350 arıcı, yaklaşık bir aydır devam eden hasatta 2 bin 300 ton bal elde etti.

Tarım ve Orman İl Müdürü Rıfat Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgede kara kovan balının hasat döneminin sona erdiğini söyledi.

Kentin bal üretiminde ülkede önemli bir yere sahip olduğunu dile getiren Çelik, şöyle dedi:

"Ülkemiz, Avrupa'da bulunan endemik türlerin çoğuna sahip. Türkiye'nin endemik bitki türü yaklaşık 4 bin olarak bilinmekte. Bunlardan yaklaşık 400'ü Bitlis'te bulunuyor. İlimiz bal üretiminde önemli yere sahip. Yıllık bal üretimi 2 bin 300 ton. 200 ton bal mumu üretimimiz var. Arı ürünlerinden propolis, arı sütü ve polen üretimimiz de var. Bunların ilimize toplam katma değeri yaklaşık 70 milyon lira."

Kentte üretilen balın coğrafi işaret alması için de çalışma başlattıklarını anlatan Çelik, kaliteli bal için sık sık kontroller yaptıklarını kaydetti.

Bal Üreticileri Başkanı Ferhat Naci Ersan da bal hasadına mevsimsel şartlardan dolayı bu yıl geç başlandığını söyledi.

Ersan, üretilen balın hem yurt içinde hem de yurt dışında rağbet gördüğünü ifade etti.

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