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Bitlis'te 2 kilo 117 gram metamfetamin ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 05.11.2018 15:29 | Son Güncelleme

BİTLİS'te, polisin iki yolcu otobüsünde yaptığı aramada 2 kilo 117 gram metamfetamin ele geçirildi.

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS'te, polisin iki yolcu otobüsünde yaptığı aramada 2 kilo 117 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Bitlis Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uygulama noktasında iki yolcu otobüsünü durdurararak arama yaptı. Üst aramasında yolculardan birinin üzerinde 1 kilo 877, diğerinde ise 240 gram metamfetamin ele geçirildi. 2 kişi gözaltına alındı, soruşturma başlatıldı.

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