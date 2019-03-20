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Bitlis'te 2 kilo 260 gram eroin ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 20.03.2019 15:37 | Son Güncelleme

BİTLİS'in Güroymak ilçesinde, polisin yaptığı yol kontrolü sırasında durdurulan araçta 2 kilo 260 gram eroin ele geçirildi.

Bitlis'te 2 kilo 260 gram eroin ele geçirildi

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS'in Güroymak ilçesinde, polisin yaptığı yol kontrolü sırasında durdurulan araçta 2 kilo 260 gram eroin ele geçirildi. Araçta bulunan 2 kişi gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Güroymak ilçesinde yol kontrolü yaptı. Kontrol sırasında durdurulan bir araçta yapılan aramada, aracın gizli bölmelerine zulalanmış 2 kilo 260 gram eroin bulundu. Araçta bulunan 2 kişi gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.

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