Bitlis'te 2 kilo 260 gram eroin ele geçirildi

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS'in Güroymak ilçesinde, polisin yaptığı yol kontrolü sırasında durdurulan araçta 2 kilo 260 gram eroin ele geçirildi. Araçta bulunan 2 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Güroymak ilçesinde yol kontrolü yaptı. Kontrol sırasında durdurulan bir araçta yapılan aramada, aracın gizli bölmelerine zulalanmış 2 kilo 260 gram eroin bulundu. Araçta bulunan 2 kişi gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.

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