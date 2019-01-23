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Bitlis'te 2 metre karda terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2019 18:59 | Son Güncelleme

BİTLİS'te jandarma ekipleri tarafından, kar kalınlığın yer yer 2 metreyi aştığı, hava sıcaklığının ise gece eksi 30 dereye kadar düştüğü kırsal bölgedeki terör operasyonları, zorlu doğa koşullarına rağmen sürdürülüyor.

Bitlis'te 2 metre karda terör operasyonu

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS'te jandarma ekipleri tarafından, kar kalınlığın yer yer 2 metreyi aştığı, hava sıcaklığının ise gece eksi 30 dereye kadar düştüğü kırsal bölgedeki terör operasyonları, zorlu doğa koşullarına rağmen sürdürülüyor.
Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK'nın kış üslenmesine yönelik kırsal alanda operasyon düzenledi. Kötü hava koşullarına rağmen karla kaplı dağ ve ormanlık alanda Silahlı Kuvvetler mensuplarının operasyonlarında dedektör arama köpeği ile görev alıyor. Teröristlerin yakalanması için iz süren jandarma ekipleri, kar kalınlığının yer yer 2 metreyi aştığı, hava sıcaklığınnı ise gece eksi 30 dereceye kadar düştüğü kırsal bölgedeki operasyonlarını aralıksız sürdürüyor. Arama- tarama faaliyetleri kapsamında her taşın altına bakarak çalışmalarını büyük bir dikkatle sürdüren jandarma ekiplerinin, operasyonda çekilen fotoğrafları basın mensuplarıyla paylaşıldı.

FOTOĞRAFLI

Bitlis'te 2 metre karda terör operasyonuBitlis'te 2 metre karda terör operasyonuBitlis'te 2 metre karda terör operasyonuBitlis'te 2 metre karda terör operasyonu

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