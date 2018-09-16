Bitlis'te 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS merkez Ölek kırsalında bölücü terör örgütü PKK'ya karşı güvenlik gçlerinin düzenlediği operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ölek kırsalında PKK'lı teröristleri bulmak, kullandıkları sığınak ve barınakları imha etmek amacıyla operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlar sonucu 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'yla kararlıkla mücadelenin sürdüğü belirtildi.
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki Kato Dağı'nda artık müzik sesi yankılanıyor
MHP'den 'Cumhur İttifakı' için sert sözler
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yeni eğitim-öğretim yılı mesajı
Bursa’nın İnegöl ilçesinde sevgili kabusu! Teklifi reddedince...
İğneli çilek alarmı! Suçluyu ihbar edene 100 bin dolar ödül
İstanbul'un göbeğinde akılalmaz olay: Bonzai hazırlarken görüntülendi kameraya saldırdı
Bakan Soylu'dan yardım istemişti! Mücahid Soysal'ın ölüm sebebini açıklandı
Soylu'dan çok konuşulacak sözler: Hiç ilgilenmedim çünkü sürpriz değildi
Son dakika! Süper tayfun Mangkhut'un vurduğu Filipinler’de en az 40 kişi toprak altında
Apple sonrası Huawei'den de zam kararı!
Cep telefonu olanlar dikkat! Biri bizi gözetliyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum