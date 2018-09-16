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Bitlis'te 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 16.09.2018 19:12 | Son Güncelleme

BİTLİS merkez Ölek kırsalında bölücü terör örgütü PKK'ya karşı güvenlik gçlerinin düzenlediği operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS merkez Ölek kırsalında bölücü terör örgütü PKK'ya karşı güvenlik gçlerinin düzenlediği operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ölek kırsalında PKK'lı teröristleri bulmak, kullandıkları sığınak ve barınakları imha etmek amacıyla operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlar sonucu 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'yla kararlıkla mücadelenin sürdüğü belirtildi.

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