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Bitlis’te 200 elektrikli fünye ve 3 telsiz bağlantılı düzenek ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2020 13:16 | Son Güncelleme

Bitlis’te terör örgütüne ait 200 elektrikli fünye, 3 telsiz bağlantılı düzenek ve çok sayıda malzeme ele geçirildi.Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, 29 Ocak 2020 tarihi itibariyle BTÖ mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla Şehit Jandarma Çavuş Ayhan Ercan 2020-05 Operasyonu başlatıldığı belirtildi.

Bitlis’te terör örgütüne ait 200 elektrikli fünye, 3 telsiz bağlantılı düzenek ve çok sayıda malzeme ele geçirildi.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, 29 Ocak 2020 tarihi itibariyle BTÖ mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla Şehit Jandarma Çavuş Ayhan Ercan 2020-05 Operasyonu başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, “Operasyon kapsamında, 29 Ocak 2020 günü 1 depo içerisinde 36 kilo gıda ve temizlik malzemesi, 3 adet tencere, toprağa gömülü vaziyette 2 adet jelikan bidon içerisinde 3 adet telsiz bağlantılı düzenek, 200 adet elektrikli fünye, 50 metre elektrik kablosu, 17 adet elektrik bağlantı kablosu, 1 adet susturucu, 3 adet telsiz anteni, 1 adet ses kayıt cihazı, 1 adet 1 GB hafıza kartı, 1 adet baş kamerası, 50 metre su hortumu, 1 adet laptop, 2 adet boş AK-47 şarjörü, 5 adet akım ölçer, 1 adet VCD kumandası, 2 adet kitap, 2 adet not defteri, 1 adet tentürdiyot, 1 adet termos, 3 adet çadır bandı, 100 metre çadır ipi, 38 çift çorap ve 34 çift mekap ayakkabı malzemeleri ele geçirilmiştir. Delil niteliği taşıyan malzemelere cumhuriyet başsavcılığı talimatı ile el konulmuş, diğer malzemeler ise yerinde imha edilmiştir. Sığınak ile barınaklar da kullanılamaz hale getirilmiştir. Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde operasyonlarını arttırarak terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir” denildi.

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