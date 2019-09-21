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Bitlis'te '21 Eylül Dünya Temizlik Günü' etkinliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2019 17:04 | Son Güncelleme

BİTLİS’te 21 Eylül Dünya Temizlik Günü programı çerçevesinde belediye başkanı, sivil toplum örgütü temsilcileri ve gençlerin de katıldığı çöp toplama kampanyası başlatıldı.

Özcan ÇİRİŞ-Ceren KURTYE/BİTLİS,(DHA)- BİTLİS’te 21 Eylül Dünya Temizlik Günü programı çerçevesinde belediye başkanı, sivil toplum örgütü temsilcileri ve gençlerin de katıldığı çöp toplama kampanyası başlatıldı.

Bitlis’te 21 Eylül Dünya Temizlik Günü nedeniyle başlatılan temizlik kampanyası çerçevesinde Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Belediye Meclis üyeleri, Bitlis Temiz Çevre İl Direktörü Tayfun Bartik, AK Parti İl teşkilatı, Bazı Sivil Toplum Örgütü Temsilcileri ve gençler çöp topladı.

Beş Minare Mahallesi’nde bulunan Vahit Kiler Parkı’nda bir araya gelen yaklaşık 100 kişilik grup burada çöp topladı. Toplanan çöpleri bir araya getiren grup daha sonra basın açıklaması yaptı. Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, çevre konusunda herkesin sorumluluğunun bulunduğunu belirterek, "Sivil toplum kuruluşlarımız ve gençlerimizle birlikte Bitlis’te Vahit Kiler Parkı’nda bir temizlik kampanyası başlattık. Gönüldaşlarımıza teşekkür ediyorum. Belediyenin en büyük görevlerinden bir çevre temizliğidir. Bizde bunu yapmaya çalışıyoruz. İnşallah bütün Bitlis’i temiz bir hale getirmeye çalışıyoruz. Ama burada özellikle hemşerilerimizden, halkımızdan ve gençlerimizden istediğimiz herkes kendi çevresini temiz tutarsa inşallah temiz bir Bitlis, temiz bir Türkiye ve temiz bir dünya olur" dedi.

Bitlis Temiz Çevre İl Direktörü Tayfun Bartik ise, "Son yıllarda hemen her kesi ilgilendiren ve evrensel bir tehlike oluşturan çarpık kentleşme sağlıksız sanayileşme, beslenme ve enerji konusunda yaşanan problemler, azalan ve tükenen canlı türleri, artan kirlilik ve iklim değişikliklerinin neden olduğu global çevre kirliliği, çağımızın önde gelen sorunlarındandır. Sürdürülebilir kalkınma, insan ile doğa arasında denge kurarak, doğal kaynakları tüketmeden gelecek nesillerin ihtiyaçlarının karşılanmasına ve kalkınmasına imkân verecek şekilde bugünün ve geleceğin yaşamını ve kalkınmasını programlama anlamını taşımaktadır. Mevcut çevre sorunlarının çözümü için resmi otoritelerin gerekli tedbirleri almasının yanında bütün herkesin çevre konusunda bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi ve olumlu tüketim alışkanlıklarının kazandırılması gerekmektedir" diye konuştu.

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