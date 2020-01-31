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Bitlis'te 26 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2020 22:42 | Son Güncelleme

Bitlis'te 26 düzensiz göçmen yakalandı

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Güroymak ilçesinde yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen Afganistan ve Bangladeş uyruklu 26 düzensiz göçmen ile 3 organizatör yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi görevlileri, düzensiz göçmenlere ve göçmen kaçakçılarına yönelik çalışma yürüttü.

Güroymak ilçe girişinde dün durdurulan minibüste üzerlerinde sahte belgeler bulunan Afganistan ve Bangladeş uyruklu 26 düzensiz göçmen yakalandı.

Operasyonda araç sürücüsünün yanı sıra ve organizatör oldukları iddia edilen V.K., R.B. ve S.D. gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
Afganistan Bangladeş Bitlis düzensiz göçmen

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