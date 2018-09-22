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Bitlis'te 26 köyde sokağa çıkma yasağı ilan edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 22.09.2018 14:22 | Son Güncelleme

BİTLİS'e bağlı 26 köyde, ikinci bir emre kadar her gün 18.00-07.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS'e bağlı 26 köyde, ikinci bir emre kadar her gün 18.00-07.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Bitlis Valiliği, bölgede PKK'lı teröristlerin ve kullandıkları sığınakların tespit edildiğini, bu nedenle il merkezine bağlı 26 köyde 22 Eylül'den itibaren her gün 18.00-07.00 saatleri arasında ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini bildirdi. Öğrencilerin eğitim ve öğretim haklarının kısıtlanmayacağı belirtilen açıklamada şöyle denildi:
"Bitlis merkez ilçesi sınırlarında bulunan Yukarıölek, Aşağıölek, Ilıcak, Üçevler, Oğulcak, Kalupat, Aşağıbalcılar, Yukarıbalcılar, Karakuş, Aşağıyolak, Yukarıyolak, Yarönü, Beşkaynak, Uçankuş, Kınalı, Dikme, Yukarıdikme, Aşağıdikme, Kutlu, Akgün, Çobansuyu, Aşağıçobansuyu, Güllüce, Esenburun, Harmanyeri ve Dutköy köyleri bölgelerinde, bölücü terör örgütü mensuplarının bulunduğu ve barınma amaçlı sığınak ve barınak tesis ettikleri tespit edilmiş olup, bahse konu örgüt mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince, bugünden itibaren her gün 18.00-07.00 saatleri arasında (öğrenim görmekte olan öğrencilerin eğitim ve öğretim hakkının kısıtlanmaması kaydıyla) ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir."

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