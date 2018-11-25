Bitlis'te, 300 gram metamfetamin ele geçirildi

BİTLİS, (DHA)- BİTLİS'in Tatvan ilçesinde polisin yaptığı yol kontrolü sırasında 306,57 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Tatvan'da yol kontrolleri yapan polis ekipleri, yolcu otobüsünü durdurup kimlik kontrolü yaptı. Polisin hareketlerinden şüphelendiği M.S.'nin üst araması yapıldı. Aramada, 249,57 gram metamfetamin ele geçirildi. Ekiplerin bir başka araçta yaptığı aramada ise 57 gram metamfetamin bulundu.

M.S. ile araç sürücüsü gözaltına alındı.

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