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Bitlis'te 36 kişinin işten çıkarıldığı iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2019 16:04 | Son Güncelleme

Güroymak ilçesinin Gölbaşı Belde Belediyesinde çalışan 36 sürekli işçi, işten çıkarıldıklarını iddia ederek, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde belediye binası önüne yürüyüş gerçekleştirdi

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Güroymak ilçesine bağlı Gölbaşı Belde Belediyesinde sürekli işçi olarak çalışan 36 kişi, işten çıkarıldıklarını iddia ederek, yürüyüş yaptı.

İşten çıkarıldıklarını öne süren işçiler, aileleri ve belde sakinleri, ellerinde taşıdıkları pankartlarla slogan atarak belediye binası önüne yürüdü.

Burada basın açıklamasını okuyan işçilerden Yücel Kardaş, Gölbaşı Belde Belediyesinde çalışan işçilerden 36'sının işten çıkarıldığını iddia etti.

24 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan ve 1 Ocak'ta tebliğ edilen 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Gölbaşı Belde Belediyesinde hizmet veren 36 taşeron işçinin tamamının hiçbir ayrım yapılmadan işçi statüsüne geçirildiğini anlatan Kardaş, işlerine dönmemeleri halinde yasal haklarını kullanacaklarını kaydetti.

İşçilerden Mehmet Yaşar da 2,5 yıldır belediyede çalıştığını ancak bir önceki belediyede taşeron statüsünden daimi işçi statüsüne geçirildiklerini belirterek, "Bu hakları ve statüyü Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bize vermiştir. Bu statüyü elimizden alacak adam yoktur. Bu statüyü tanımayan ve hukuksuzluğu dikte eden belediye başkanımız var." ifadesini kullandı.

Gölbaşı Belde Belediye Başkanı Mehmet Avunç ise önceki belediye başkanının bu işçilerle bir yıllığına sözleşme yaptığını iddia etti.

Avunç, "Sözleşmede bu işçilere hiçbir hak verilmemiş. Belediye bünyesindeki şirketle yapılan sözleşme 31 Mart'ta sona ermiştir. Bu işçiler 25-26 gün sözleşmesiz çalışmış. Komisyon kararıyla bunları çıkışları verildi." dedi.

İşçiler, açıklamanın ardından belediye önünden ayrıldı.

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