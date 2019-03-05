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Bitlis’te 36 köy yolu ulaşıma kapalı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2019 10:13 | Son Güncelleme

BİTLİS'te 3 gündür aralıklarla etkili olan kar yağışı nedeniyle halen 36 köy yolu ulaşıma kapalı.

Bitlis’te 36 köy yolu ulaşıma kapalı

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS'te 3 gündür aralıklarla etkili olan kar yağışı nedeniyle halen 36 köy yolu ulaşıma kapalı. Ekipler, yolların yeniden ulaşıma açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Bitlis’te 2 metreyi bulan kar kalınlığı nedeniyle kapanan köy yolları tek tek ulaşıma açılıyor. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada 9 şantiyeden 90 personel ve 60 iş makinesi ile bugüne kadar 20 bin kilometre karla mücadele yapıldığı belirtildi.
Meteoroloji yetkilileri de Bitlis’e kış döneminin başlamasıyla birlikte 6 metre 65 santim kar yağdığını, halen kar kalınlığının 1 metre 84 santimetre olduğunu, perşembe günü yeni bir kar yağışı beklendiğini bildirdi.

FOTOĞRAFLI

Bitlis’te 36 köy yolu ulaşıma kapalı

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