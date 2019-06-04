Bitlis'te 4 kilo 127 gram eroin ele geçirildi

BİTLİS (AA) - Bitlis'te bir araçta yapılan aramada 4 kilo 127 gram eroin ile yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, uyuşturucu ile mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi görevlilerince yapılan çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Bu çerçevede 2 Haziran'da il merkezinde şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada 4 kilo 127 gram eroin ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, olayla ilgili gözaltına alınan 2 zanlının "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandığı aktarıldı.

Açıklama, kentte suçların önlenmesi ve suçluların yakalanması için yürütülen kararlı mücadelenin devam edeceği vurgulandı.

