Bitlis'te 40 köyde 80 bin ağaca fıstık aşısı yapıldı

Bitlis Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün 2012 yılında Hizan ilçesinde başlattığı, 2014 yılında ise il merkezine bağlı köyler ile Mutki ilçesinde sürdürdüğü 'Fıstık Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi' kapsamında bölgede yabani olarak yetişen bıttım ve menengiç ağaçları üzerine Siirt fıstığı aşısı uygulanarak ekonomiye kazandırılmaya başlandı. Aşılama çalışmalarının yürütüldüğü bölgelerde bulunan 40 köyde yabani bıttım ve menengiç ağaçlarını fıstık ağaçlarına dönüştürmek amacıyla başlatılan aşılama çalışmaları ilk meyvelerini vermeye başlarken, aşılama ise halen devam ediyor. Proje kapsamında 4 yılda 80 bin aşı yapılırken bölgede bıttım ağaçlarının sayısının ise yaklaşık 750 bin civarında olduğu belirtildi.

Siirt fıstığının Antep fıstığına oranla daha iri ve yağlı olduğunu ifade eden Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nde görevli Ziraat Mühendisi Muhammet Bozdemir, önümüzdeki yıl hedeflerinin 100 bin aşı olduğunu açıkladı. Bozdemir, hedeflerinin bu sayıyı bu yıl 100 bine ulaştırmak olduğunu belirterek, "Bu sayıyı artırmayı hedefliyoruz. Siirt fıstığının Bitlis’teki geçmişi 15 yıla dayanır. Siirt fıstığı, kökeni İran fıstığının kuzeni olup Antep fıstığından bir miktar büyüktür. Siirt fıstığında son dört yılda yaptığımız aşılamalar sonucunda yeni yeni meyvelerini almış bulunmaktayız. Daha çok bıttım ağaçlarına aşılama yapıyoruz. Menengiç te olabiliyor ama bizim en çok uygun gördüğümüz bıttım ağaçları oluyor. Bitlis genelinde ortalama 500 bin ile 750 bin bıttım ağacının olduğunu tahmin ediyoruz" dedi.

'AŞILANAN AĞAÇLAR 3-4 YILDA MEYVE VERİYOR'

Müdürlük olarak vatandaşları bu konuda bilinçlendirip ek gelir sağlanmasını hedeflediklerini belirten Bozdemir, projenin uygulanması konusunda çok çalıştıklarını söyledi. Köylülerin Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bünyesinde açılan kurslara katılarak aşılama eğitimi aldıklarını anlatan Bozdemir, "Köylüler hem aşılamayı öğreniyorlar hem de kendi bıttım ağaçlarına aşı yapıyorlar. Bugün aşılanan ağaç 3-4 yıl içinde meyve vermeye başlıyor ve 6-7 yıl arasında ise tam anlamıyla meyveye oturur. Bitlis’in Siirt’ten farklı olarak bıttım ağaçlarına aşılama yaptığımız için meyve vermeye oturması çok daha kısa sürüyor. Bu yüzden bizim yaptığımız aşılar ekonomik olarak 5 yılda hemen kendisini gösteriyor. Bölgedeki köylüler ağaç başına 10 ile 30 kilo verim alıyor. Fıstığın şuan ki satış fiyatına 50 lira dersek bu da bir ağacın 500 ile bin 500 lira gelir getirmsi demektir" diye konuştu.

Proje ile Ayrancılar köyünde Siirt fıstığı yetiştiriciliği yapan Aydın Akdemir, 2 yıldır ürün almaya başladıklarını söyledi. Akdemir, "Bu projeden bütün köylüler olarak faydalanmaya başladık. Şuanda köyümüzde proje dahilinde olan yaklaşık 5 bine yakın bıttım ağacımız var. Bu yıl yine yaklaşık 4 bin aşılama yaptık. Hemen hemen her sene bu sayı kadar aşılama yapıyoruz. 2015’in ilk mahsullerini de almaya başladık" dedi.

