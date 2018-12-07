Bitlis'te 44 köy ve 20 mezrada uygulanan sokağa çıkma yasağı kaldırılıyor

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)-BİTLİS Valiliği, kent merkezi ve Hizan ilçelerine bağlı 44 köy ve 20 mezrada,15 gün önce uygulanan sokağa çıkma yasağının saat 23.59'dan itibaren kaldırılacağını duyurdu.

Bitlis Valiliği, bölgede PKK'lı teröristlerin ve kullandıkları sığınaklar ve barınakları tespit etmek için 22 Eylül'den itibaren Bitlis Merkez'e bağlı Yukarı Ölek, Aşağı Ölek, Ilıcak, Üçevler, Oğulcak, Kalupat, Aşağı Balcılar, Yukarı Balcılar, Karakuş, Aşağı Yolak, Yukarı Yolak, Yarönü, Beşkaynak, Uçankuş, Kınalı, Dikme, Yukarı Dikme, Aşağı Dikme, Kutlu, Akgün, Çobansuyu, Aşağıçobansuyu, Güllüce, Esenburun, Harmanyeri ve Dutköy köyleri ile Hizan ilçesine bağlı Ekinli, Deliklitaş, Bilgili, Sarıbal, Yaylacık, Çalışkanlar, Yeniçay, Yolbilen, Gedik, Akyazı, Özenli, Sarıtaş, Uzerban, Erencik, Otluk, Tatrik, Harmandöven Gayda köyleri, ile Arpalı, Bağışlı, Recepli, Aşağı Kılavuz, Yukarı Kılavuz, Üçdirek, Küplü, Kanigölü, Güreci, Tutumlu, Alancık, Akyel, Karbastı, Karlıtepe, Koçyiğit, Doyumlu, Horozdere, Karaağaç, Ağılözü, Bereket Mezraları'ndaki sokağa çıkma yasağının, bu akşam saat 23.59'dan itibaren kaldırılacağını belirtti.

