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  4. Bitlis'te 47 köy yolu kardan kapandı

Bitlis'te 47 köy yolu kardan kapandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2019 10:15 | Son Güncelleme

BİTLİS'te kar yağışı ve sis, aralıklarla devam ederken, 47 köy yolu ulaşıma kapandı.

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA) - BİTLİS'te kar yağışı ve sis, aralıklarla devam ederken, 47 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekipler, kar nedeniyle kapanan yolların açılması için çalışma başlattı.
Kar kalınlığının kent merkezinde 30, yüksek kesimlerde ise 1 metreye ulaştığı Bitlis'te, Rahva bölgesindeki sis, hayatı olumsuz etkiliyor. 47 köyün yolunun kardan ulaşıma kapandığı kentte, İl Özel İdaresi, Karayolları ve belediye ekipleri, karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Kapanan köy yolları, İl Özel İdaresi'ne ait 70 iş makinesi ve 90 kişilik personel ile açılmaya çalışılıyor. Belediye ekipleri ise 40 iş makinesi ve 80 kişilik personel ile karla mücadele çalışması yürütüyor. Bitlis- Tatvan yolunda sürücülere zor anlar yaşatan sisin de gün boyu etkisini sürdüreceği belirtildi.

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