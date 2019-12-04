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Bitlis’te 5 kilo 616 gram eroin ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.12.2019 13:16 | Son Güncelleme

BİTLİS’te Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yapılan yol kontrolleri sırasında durdurulan araçta, plastik eldivenler içerisine gizlenmiş 5 kilo 616 gram eroin ele geçirildi.

Bitlis’te 5 kilo 616 gram eroin ele geçirildi

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS’te Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yapılan yol kontrolleri sırasında durdurulan araçta, plastik eldivenler içerisine gizlenmiş 5 kilo 616 gram eroin ele geçirildi.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, uyuşturucu ile ilgili bir kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Açıklamada, "Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araç içerisinde yapılan arama neticesinde A.Y. isimli şüphelinin üzerindeki plastik eldivenlere gizlenmiş vaziyette 5 kilo 616 gram eroin ele geçirilmiştir. A.Y. isimli şüpheli gözaltına alınmıştır" denildi.

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Bitlis’te 5 kilo 616 gram eroin ele geçirildi

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