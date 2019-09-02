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Bitlis'te 5 terörist etkisiz hale getirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 02.09.2019 13:47 | Son Güncelleme

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Bitlis'in Tatvan ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen hava destekli operasyonda 5 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı, Bitlis'in Tatvan ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen hava destekli operasyonda 5 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Bitlis İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde Bitlis-Tatvan ilçesi kırsalında bir grup terörist tespit edilmiş, İl Jandarma Komutanlığı'nca gerçekleştirilen hava destekli operasyon ile 5 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.

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