Bitlis’te 5 terörist etkisiz hale getirildi

Bitlis’in Tatvan ilçesi kırsalında jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde 2 Eylül 2019 tarihinde BTÖ’nün Tatvan ilçesi kırsalında barınma alanı tespit edilerek yakın hava desteği talebinde bulunulmuştur. İcra edilen yakın hava desteği neticesinde 5 BTÖ mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde operasyonlarını arttırarak, terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir” denildi.

