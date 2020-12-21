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  4. Bitlis’te 630 kilo amonyum nitrat ele geçirildi

Bitlis’te 630 kilo amonyum nitrat ele geçirildi

21.12.2020 11:20 | Son Güncelleme:
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Bitlis kırsalında jandarma ekiplerince yürütülen operasyon kapsamında el yapımı patlayıcı (EYP) yapımında kullanılan 630 kilo amonyum nitrat ele geçirildi.Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar neticesinde merkez ilçe Çayırbaşı köyü kırsalı Onak ormanları bölgesinde bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarınca araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı madde olduğu bilgisi alındığı belirtildi.

Bitlis kırsalında jandarma ekiplerince yürütülen operasyon kapsamında el yapımı patlayıcı (EYP) yapımında kullanılan 630 kilo amonyum nitrat ele geçirildi.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar neticesinde merkez ilçe Çayırbaşı köyü kırsalı Onak ormanları bölgesinde bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarınca araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı madde olduğu bilgisi alındığı belirtildi. Açıklamada, “Bunun üzerine 20 Aralık 2020 tarihi itibariyle BTÖ mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla Yıldırım-16 Sehi Ormanları Şehit Jandarma Er Kadir Güler 2020-11 Operasyonu başlatılmıştır. Operasyon kapsamında Çayırbaşı köyü kırsalında; 3 adet sığınak, 630 kilo amonyum nitrat (6 adet jelikan bidon ve 9 adet teneke içerisinde), tuzaklanmaya hazır EYP, 2 adet roketatar mühimmatı, 2 adet roketatar sevk fişeği, 2 adet 12,7 mm uçaksavar mühimmatı, 12 adet dolu büyük tüp, 8 adet büyük pil, 1 adet akü, 10 litre motor yağı, 2,5 litre benzin, 5 kilogram tütün (100 adet sigara sarma kağıdı ile birlikte) 700 kilo çeşitli gıda malzemesi, çok miktarda muhtelif giyim ve mutfak malzemesi ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemeler Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı alınarak delil niteliği taşıyanlar muhafaza altına alınmıştır. Diğer malzemeler yerinde imha edilmiştir. Sığınaklar ise kullanılmaz hale getirilmiştir. Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde operasyonlarını arttırarak terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir” denildi.

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