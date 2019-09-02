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Bitlis'te 7 köy ile mezralarında sokağa çıkma yasağı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.09.2019 12:41 | Son Güncelleme

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde, terör örgütü PKK mensuplarının yakalanması için 7 köy ve mezralarında, ikinci emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Özcan ÇİRİ/BİTLİS, (DHA) - BİTLİS'in Tatvan ilçesinde, terör örgütü PKK mensuplarının yakalanması için 7 köy ve mezralarında, ikinci emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Bitlis Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Bitlis ili Tatvan ilçesi mülki sınırları içerisinde bulunan; Dönertaş, Kısıklı, Boblesür, Kepenek, Sallıca, Suboyu ve Dirlik köy ve mezraları bölgelerinde Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensuplarının bulunduğu ve barınma amaçlı sığınak/barınak tesis ettikleri bilgisi alınması neticesinde, bahse konu bölgelerde BTÖ mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince 02 Eylül 2019 Pazartesi günü saat;11.30’dan itibaren ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir" denildi.

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