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Bitlis'te 8 el yapımı patlayıcı imha edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2019 09:03 | Son Güncelleme

Bitlis'te 8 el yapımı patlayıcı imha edildi

BİTLİS (AA) - Bitlis'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda araziye gömülü 8 el yapımı patlayıcı imha edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il merkezi kırsalında bölücü terör örgütü PKK mensuplarına ait araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı olduğu bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine, 25 Kasım'da bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla operasyon başlatıldı.

"Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Hamdi Arslan 2019-07" adı verilen operasyonda, araziye gömülü 8 el yapımı patlayıcı tespit edildi.

Patlayıcılar, cumhuriyet savcısının talimatıyla yerinde imha edildi.

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Bitlis el yapımı patlayıcı imha terör operasyonu

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