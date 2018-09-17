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Bitlis'te 8 köy ve 3 mezrada sokağa çıkma yasağı ilan edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 17.09.2018 10:01 | Son Güncelleme

BİTLİS'e bağlı 8 köy ve 3 mezrasında bölücü terör örgütü mensuplarının barınma amaçlı kullandıkları sığınak ve barınakların imha edilmesi ile teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için 1 gün süreyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS'e bağlı 8 köy ve 3 mezrasında bölücü terör örgütü mensuplarının barınma amaçlı kullandıkları sığınak ve barınakların imha edilmesi ile teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için 1 gün süreyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Bitlis Valiliği, 16 Eylül 2018 Pazar günü saat 23.59'dan 17 Eylül 2018 günü saat 23.59'a kadar 8 köy ve 3 mezrada uygulanacak sokağa çıkma yasağı ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:
"Bitlis ili Merkez ilçesi sınırları içerisinde bulunan; Yukarı Ölek, Aşağı Ölek, Aşağı Balcılar, Yukarı Balcılar, Ilıcak, Oğulcak, Başmaklı, Üçevler köyleri ile Kalupat, Karakuş ve Dutköy mezraları bölgelerinde bölücü terör örgütü mensuplarının bulunduğu ve barınma amaçlı sığınak/barınak tesis ettikleri tespit edilmiş olup, bahse konu bölücü terör örgütü mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince 16 Eylül 2018 Pazar günü saat 23.59'dan 17 Eylül 2018 günü saat 23.59'a kadar (öğrenim görmekte olan öğrencilerin eğitim ve öğretim hakkının kısıtlanmaması kaydıyla) sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir."

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