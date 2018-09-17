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Bitlis’te 91 bin öğrenci dersbaşı yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2018 16:39 | Son Güncelleme

BİTLİS’te 2018-2019 eğitim- öğretim dönemi, 91 bin 69 öğrenci ve 4 bin 866 öğretmen ile başladı.

Bitlis’te 91 bin öğrenci dersbaşı yaptı

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS’te 2018-2019 eğitim- öğretim dönemi, 91 bin 69 öğrenci ve 4 bin 866 öğretmen ile başladı.
Yeni eğitim- öğretim dönemi nedeniyle Bitlis İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından açılış programı düzenlendi. Şehit Mahir Ayabak İlkokulu’nda düzenlenen programa Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, İl Milli Eğitim Müdürü M. Emin Korkmaz, bazı kurum amirleri ve veliler katıldı. Programda konuşan Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, çocukların yetiştirilmesinde aileler ve öğretmenlere büyük görevler düştüğünü söyledi.
Vali Ustaoğlu, "Geleceğimizin teminatı ve ülkemizin geleceğini teslim edeceğimiz bu yavrularımızın eğitimi ve yetiştirilmesi hepimiz için çok çok önemlidir. En önemlisi de bu yavrularımızın ülkenin geleceğinde söz sahibi olmasında, milli ve manevi değerlerine sahip, ülkesini milletini seven, bayrağına sevdalı ve onların manevi anlamda donanımlı yetişmiş olması çok önem arz ediyor. Burada en önemli görev başta aileler olmak üzere öğretmenlerimize düşüyor" dedi.
İl Milli Eğitim Müdürü Emin Korkmaz ise Bitlis'te 2018-2019 eğitim ve öğretim döneminin 91 bin 69 öğrenci ve 4 bin 866 öğretmen ile başladığını söyledi. Korkmaz, "Bizler, bizden sonraki nesilleri kendi emsalleri ile yarışabilecek, kendi özdeğerleri ile barışık, evrensel dünya değerleri ile harmanlayabilen, insanlar yetiştirmek zorundayız" dedi. Konuşmaların ardından öğrenciler tarafından hazırlanan gösteriler yapıldı. Vali Ustaoğlu ve beraberindekiler daha sonra 1'inci sınıf öğrencilerini ziyaret edip, sohbet etti.

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Bitlis’te 91 bin öğrenci dersbaşı yaptıBitlis’te 91 bin öğrenci dersbaşı yaptıBitlis’te 91 bin öğrenci dersbaşı yaptıBitlis’te 91 bin öğrenci dersbaşı yaptı

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