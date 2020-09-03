HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bitlis’te 94 kilo 850 gram kubar esrar ile 237 kök kenevir ele geçirildi

Bitlis’te 94 kilo 850 gram kubar esrar ile 237 kök kenevir ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2020 15:50 | Son Güncelleme

Bitlis’in Mutki ilçesinde güvenlik güçleri tarafından yapılan operasyonda 94 kilo 850 gram kubar esrar ile 237 kök kenevir ele geçirildi.Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Mutki’de A.Ç.

Bitlis’te 94 kilo 850 gram kubar esrar ile 237 kök kenevir ele geçirildi

Bitlis’in Mutki ilçesinde güvenlik güçleri tarafından yapılan operasyonda 94 kilo 850 gram kubar esrar ile 237 kök kenevir ele geçirildi.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Mutki’de A.Ç. ve K.A. isimli şahısların yasa dışı kenevir ekimi yaparak uyuşturucu madde ticareti yaptığına dair bilgi elde edildiği belirtildi. Açıklamada, “Bunun üzerine Mutki Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararına istinaden şahıslara ait ev ve arazide icra edilen operasyonel faaliyette A.Ç. isimli şahsın ev ve eklentilerinde 50 kilo 400 gram, K.A. isimli şahsın ev ve eklentilerinde 44 kilo 450 gram kubar esrar maddesi ile birlikte 237 kök kenevir bitkisi ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili Mutki Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verilerek, alınan talimat doğrultusunda kubar esrar maddesine el konulmuş, ele geçirilen kenevir bitkisi yerinde yakılarak imha edilmiştir. Olayla ilgili A.Ç. ve K.A. isimli şüpheliler, haklarında adli işlem yapılmak üzere gözaltına alınmıştır. Güvenlik güçlerimiz, yarınlarınızın teminatı olan çocuklarımızın ve gençlerimizi uyuşturucudan korumak maksadıyla uyuşturucu maddeyi imal eden, ticaretini yapan şahıs ya da şahıslarla yılmadan ve yorulmadan etkin mücadeleye bölge halkımızın da desteğiyle kararlılıkla devam edecektir” denildi.

Bitlis’te 94 kilo 850 gram kubar esrar ile 237 kök kenevir ele geçirildi

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERBu halinden eser kalmadı! Yeni dizisi için bambaşka biri olduBu halinden eser kalmadı! Yeni dizisi için bambaşka biri oldu
'Dünyanın en saçma binası' yıkılıyor'Dünyanın en saçma binası' yıkılıyor
ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?
En Çok Okunan Haberler
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan flaş Muharrem İnce açıklaması
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan flaş Muharrem İnce açıklaması
Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı
Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı
Eski haline döndü! Karısı bakın ne dedi
Eski haline döndü! Karısı bakın ne dedi
Ve yollara indi! Türkiye'de ilk kez yapıldı
Ve yollara indi! Türkiye'de ilk kez yapıldı
Koronavirüs vaka sayıları ile ilgili korkutan açıklama!
Koronavirüs vaka sayıları ile ilgili korkutan açıklama!
Yakalandığını Soylu duyurmuştu! Şoke eden bilgiler ortaya çıktı
Yakalandığını Soylu duyurmuştu! Şoke eden bilgiler ortaya çıktı
İlginizi Çekebilir
1 aydır kayıp olan Yakup bakın nerede bulundu
1 aydır kayıp olan Yakup bakın nerede bulundu
Fatih Portakal'dan Büşra hemşire paylaşımı
Fatih Portakal'dan Büşra hemşire paylaşımı
1 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı
1 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı
Grip ve koronavirüsü ayırt eden tanı testleri geliştirildi
Grip ve koronavirüsü ayırt eden tanı testleri geliştirildi
Barış Atay Kadıköy’de saldırıya uğradı
Barış Atay Kadıköy’de saldırıya uğradı
Diğer Haberler
'Dünyanın en saçma binası' diye aratılınca ilk sırada! Yıkılıyor
'Dünyanın en saçma binası' yıkılıyor
Asfaltta sucuklu yumurta pişirdi
Asfaltta sucuklu yumurta pişirdi
Adana’da 91 yılın en sıcak günü! Termometreler 53 dereceyi gösterdi
91 yıl sonra oldu! Termometreler bakın kaçı gösterdi
Binali Yıldırım korona mı oldu? Yıldırım açıklama yaptı! Binali Yıldırım kaç yaşında?
Binali Yıldırım korona mı oldu?
Kapalıçarşı’da panik anları: 2 metrelik yılan bana saldırmaya başladı
Kapalıçarşı’da panik anları: 2 metrelik yılan bana saldırmaya başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AİHM Başkanı Spano'yu kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AİHM Başkanı Spano'yu kabul etti
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.