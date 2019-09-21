Bitlis'te AB projeleri eğitimi

"Proje konusunda çok şeyler yapabileceğini gösterdi ve azimle çok önemli projelere imza attı. Bu kez 5 gün AB projeleri eğitimi programı düzenledik. 2 gün teorik olarak AB projeleri nedir, nasıl yazılır, yazılması için gereken ana prensipler, ana konular nelerdir, onları anlattık. Daha sonra uygulamalı olarak proje atölyesi yaptık ve 4 proje için arkadaşlarla beraber farklı gruplar oluşturarak eğitime devam ettik."

Programda daha sonra eğitimi başarıyla tamamlayan akademisyenlere sertifikaları verildi.

Tatvan Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Yusuf Çınar da eğitime katkısından dolayı Karademir'e plaket verdi.

