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Bitlis’te, Afet Müdahale Planı ve Masabaşı Tatbikatı gerçekleştirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2019 12:37 | Son Güncelleme

BİTLİS'te, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından hazırlanan İl Afet Müdahale Planı Masabaşı Tatbikatı gerçekleştirildi.

Özcan ÇİRİŞ- Ceren KURTYE/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS'te, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından hazırlanan İl Afet Müdahale Planı Masabaşı Tatbikatı gerçekleştirildi.
Bitlis Öğretmenevi’nde gerçekleştirilen tatbikata Bitlis Vali Yardımcısı Tamer Kılıç, İl Acil Afet Durum Müdürü Ali Fuat Balkan, 26 farklı kurum temsilcisi katıldı. Vali Yardımcısı Kılıç başkanlığında gerçekleştirilen masabaşı tatbikatında 6,5 büyüklüğündeki deprem sonrası yapılacak değerlendirmeler masaya yatırıldı. İl Acil Afet Durum Müdürü Ali Fuat Balkan, "Bu projenin gerçekleşmesi ile ülkemizdeki, afetlere hazır hale gelmek için çalışıyoruz. İlimizin tüm imkanlarını araç ve insanları tespit ettik. Yerel düzeyde acil afet durumu için bütün çalışmaları organize ettik. İlimizde 2’nci defa bu tür bir tatbikat yapıyoruz" dedi.
Vali Yardımcısı Kılıç ise, Türkiye’nin afete hazır bir ülke olmayı gündemine aldığını belirterek, "Ülkemiz son yıllarda özellikle afet çalışmaları üzerine AFAD başkanlığı önderliğinde yeterli olgunluğa ulaşmış risk analizleri üzerinde çalışmış, 2014 genelgesi ile hazırlanan afet ile mücadele planını ortaya koymuştur. Burada afet durumunun gereği olarak 26 destek grubu ile birlikte deprem durumunda afete nasıl müdahale edeceğiz, kim neyi, nasıl yapacak? Burada detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Bundan sonraki süreç saha tatbikatı olacaktır. Bu konu ile ilgili bütün kurumlarımız bu işin bilincinde olacaktır. Artık ülkemiz afete hazır bir ülke olmayı gündemine almıştır. Afetten sonra kargaşa ve olumsuzlukları ortadan kaldırmak için gündeme almıştır. Bize de yerelde düşen bunu sahaya yansıtmaktır" diye konuştu.
Konuşmaların ardından hazırlanan senaryo okundu. 6,5 büyüklüğünde yaşanan deprem sonrası Acil Durum çağrısı yapıldığı ve 600 çocuğun okullarda mahsur kaldığı, müdahale için ekiplere bilgi verildi.

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