Bitlis'te 'Anadolu Tarih ve Kültür Birliği Buluşmaları'

Ceren KURTYE/BİTLİS, (DHA) - KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı'nca yürütülen 'Anadolu Tarih ve Kültür Birliği Buluşmaları Projesi' kapsamında, farklı illerden 50 lise öğrencisi, Bitlis'te buluştu. Öğrencilerle bir araya gelen Kültür ve Turizm Bakanlığı Danışmanı Prof. Dr. Fahri Temizyürek, projeyle doğudan batıya, kuzeyden güneye gençlerin tarihi, kültürü, medeniyeti, mimariyi ve ülkesini bir bütün olarak tanımayı hedeflendiğini söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Danışmanı Prof. Dr. Fahri Temizyürek, beraberindeki Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Daire Başkanı Doğan Güngör ile birlikte Türkiye'nin çeşitli kentlerinden gelen 50 öğrenci ile buluştu. Prof. Dr. Temizyürek ve öğrenciler, ilk olarak İl Halk Kütüphanesi'ni ziyaret etti. Ziyarette misafir öğrenciler, Bitlisli öğrencilerle bir araya gelip, sohbet etti.

'ÇANAKKALE RUHU ÖNEMLİ'

'Anadolu Tarih ve Kültür Birliği Buluşması Projesi'nin, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca yürütüldüğünü belirten Prof. Dr. Temizyürek, şunları söyledi:

"Bu proje doğudan batıya, kuzeyden güneye gençlerimizin tarihi, kültürü, medeniyeti ve mimariyi ve ülkesini bir bütün olarak tanımayı hedeflendiği bir projedir. Türkiye'nin değişik illerinden 50 lise öğrencisi ile 3 gün sürecek olan Bitlis, Ahlat ve Van gezisi düzenlendi. Bu çerçevede ülkemizin seçkin liselerinden sınırlı sayıda gençlerimizi başta milli mücadelenin verilmiş olduğu coğrafya olmak üzere, ülkemizi tanıtmayı ve onların birbiriyle hemhal olmasını amaçlayan aynı zamanda da coğrafya ve tarih bilgisini geliştirmeyi hedefleyen bir projedir. Bu çerçevede geziye Çanakkale'den başladık. Çünkü Çanakkale ruhu önemliydi. O ruhun gençlerimizde yeşermesini ve gelişmesini hedefledik. Daha sonra Diyarbakır, Mardin, Sivas, Erzurum, Amasya, İstanbul, Ankara ve son olarak da Van, Bitlis, Tatvan, Ahlat ve çevresini kapsayan tarihi bilgilendirmeyi gaye edinen bir program kapsamında buradayız. Burada gençlerle tarihi ve coğrafya ve tarihi bilen hocalarımızla bu proje kapsamında bizimle birlikte oldu."

VALİ ÇAĞATAY: AHLAT GİBİ GÜZELLİĞE SAHİP OLMAK GURUR VERİYOR

Prof. Dr. Fahri Temizyürek ve beraberindeki öğrenciler, daha sonra Bitlis Valisi Oktay Çağatay'ı makamında ziyaret etti. Öğrencileri ağırlayan Vali Çağatay, Bitlis'in, Doğu Anadolu'nun en eski şehirlerinden biri olduğunu söyledi. Çağatay, kentin 6 bin yıllık tarihe sahip olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Şehir merkezinden gördüğünüz kale Büyük İskender'in komutanı tarafından yapılmış bir kaledir. Bitlis'in son yıllarda öne çok çıkan Ahlat ilçesi var. Ahlat'ı gezip göreceksiniz. Van Gölü'nün yüzde 65'lik kısmı Bitlis sınırları içindedir. Van Gölü çevresinde Tatvan, Ahlat ve Adilcevaz ilçelerimiz var. Van Gölü harika bir güzellik arz ediyor. İlimiz sınırlarında Süphan ve Nemrut Dağları var. Nemrut Dağı'nın içinde dünyanın en büyük krater göllerinden biri var. Çok yoğun ziyaretçisi oluyor. Son yıllarda Ahlat'ta yapılan çalışmalar sayesinde Selçuklu Meydan Mezarlığı alanı dünyaya tanıtılıyor. Bu dünyanın en büyük İslam Mezarlığı'dır. Ahlat gibi bir güzelliğe sahip olmak bize gurur veriyor. Sayın Cumhurbaşkanı'mız başta olmak üzere gayretimizi oraya yönlendirmiş vaziyetteyiz. Orada önümüzdeki yıllarda gençlerimiz aynen Çanakkale'de olduğu gibi ziyaretçi anlamında rahat edebilmeleri için ciddi bir alt yapı çalışması yürütüyoruz. Amacımız Sultan Alparslan'ın Malazgirt'teki harekatını başlattığı Ahlat'ı, Çanakkale ile beraber ilişkili şekilde Türkiye'nin gündeminde tutmak."

3 gün sürecek ziyaret programında, değişik kentlerden gelen 50 liseli öğrenci, Ahlat ve Adilcevaz ilçelerindeki tarihi mekanları gezecek.