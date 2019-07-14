HABER

Bitlis'te 'Anadolu Tarih ve Kültür Birliği Buluşmaları'

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2019 17:22 | Son Güncelleme

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı'nca yürütülen 'Anadolu Tarih ve Kültür Birliği Buluşmaları Projesi' kapsamında, farklı illerden 50 lise öğrencisi, Bitlis'te buluştu.

Ceren KURTYE/BİTLİS, (DHA) - KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı'nca yürütülen 'Anadolu Tarih ve Kültür Birliği Buluşmaları Projesi' kapsamında, farklı illerden 50 lise öğrencisi, Bitlis'te buluştu. Öğrencilerle bir araya gelen Kültür ve Turizm Bakanlığı Danışmanı Prof. Dr. Fahri Temizyürek, projeyle doğudan batıya, kuzeyden güneye gençlerin tarihi, kültürü, medeniyeti, mimariyi ve ülkesini bir bütün olarak tanımayı hedeflendiğini söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Danışmanı Prof. Dr. Fahri Temizyürek, beraberindeki Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Daire Başkanı Doğan Güngör ile birlikte Türkiye'nin çeşitli kentlerinden gelen 50 öğrenci ile buluştu. Prof. Dr. Temizyürek ve öğrenciler, ilk olarak İl Halk Kütüphanesi'ni ziyaret etti. Ziyarette misafir öğrenciler, Bitlisli öğrencilerle bir araya gelip, sohbet etti.

'ÇANAKKALE RUHU ÖNEMLİ'

'Anadolu Tarih ve Kültür Birliği Buluşması Projesi'nin, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca yürütüldüğünü belirten Prof. Dr. Temizyürek, şunları söyledi:

"Bu proje doğudan batıya, kuzeyden güneye gençlerimizin tarihi, kültürü, medeniyeti ve mimariyi ve ülkesini bir bütün olarak tanımayı hedeflendiği bir projedir. Türkiye'nin değişik illerinden 50 lise öğrencisi ile 3 gün sürecek olan Bitlis, Ahlat ve Van gezisi düzenlendi. Bu çerçevede ülkemizin seçkin liselerinden sınırlı sayıda gençlerimizi başta milli mücadelenin verilmiş olduğu coğrafya olmak üzere, ülkemizi tanıtmayı ve onların birbiriyle hemhal olmasını amaçlayan aynı zamanda da coğrafya ve tarih bilgisini geliştirmeyi hedefleyen bir projedir. Bu çerçevede geziye Çanakkale'den başladık. Çünkü Çanakkale ruhu önemliydi. O ruhun gençlerimizde yeşermesini ve gelişmesini hedefledik. Daha sonra Diyarbakır, Mardin, Sivas, Erzurum, Amasya, İstanbul, Ankara ve son olarak da Van, Bitlis, Tatvan, Ahlat ve çevresini kapsayan tarihi bilgilendirmeyi gaye edinen bir program kapsamında buradayız. Burada gençlerle tarihi ve coğrafya ve tarihi bilen hocalarımızla bu proje kapsamında bizimle birlikte oldu."

VALİ ÇAĞATAY: AHLAT GİBİ GÜZELLİĞE SAHİP OLMAK GURUR VERİYOR

Prof. Dr. Fahri Temizyürek ve beraberindeki öğrenciler, daha sonra Bitlis Valisi Oktay Çağatay'ı makamında ziyaret etti. Öğrencileri ağırlayan Vali Çağatay, Bitlis'in, Doğu Anadolu'nun en eski şehirlerinden biri olduğunu söyledi. Çağatay, kentin 6 bin yıllık tarihe sahip olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Şehir merkezinden gördüğünüz kale Büyük İskender'in komutanı tarafından yapılmış bir kaledir. Bitlis'in son yıllarda öne çok çıkan Ahlat ilçesi var. Ahlat'ı gezip göreceksiniz. Van Gölü'nün yüzde 65'lik kısmı Bitlis sınırları içindedir. Van Gölü çevresinde Tatvan, Ahlat ve Adilcevaz ilçelerimiz var. Van Gölü harika bir güzellik arz ediyor. İlimiz sınırlarında Süphan ve Nemrut Dağları var. Nemrut Dağı'nın içinde dünyanın en büyük krater göllerinden biri var. Çok yoğun ziyaretçisi oluyor. Son yıllarda Ahlat'ta yapılan çalışmalar sayesinde Selçuklu Meydan Mezarlığı alanı dünyaya tanıtılıyor. Bu dünyanın en büyük İslam Mezarlığı'dır. Ahlat gibi bir güzelliğe sahip olmak bize gurur veriyor. Sayın Cumhurbaşkanı'mız başta olmak üzere gayretimizi oraya yönlendirmiş vaziyetteyiz. Orada önümüzdeki yıllarda gençlerimiz aynen Çanakkale'de olduğu gibi ziyaretçi anlamında rahat edebilmeleri için ciddi bir alt yapı çalışması yürütüyoruz. Amacımız Sultan Alparslan'ın Malazgirt'teki harekatını başlattığı Ahlat'ı, Çanakkale ile beraber ilişkili şekilde Türkiye'nin gündeminde tutmak."

3 gün sürecek ziyaret programında, değişik kentlerden gelen 50 liseli öğrenci, Ahlat ve Adilcevaz ilçelerindeki tarihi mekanları gezecek.

O ilçeye yaz daha yeni geliyorO ilçeye yaz daha yeni geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz Hafıza Müzesi'ni gezdiCumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz Hafıza Müzesi'ni gezdi
Görme engelli vatandaşlar, bisikletle şehir turu yaptıGörme engelli vatandaşlar, bisikletle şehir turu yaptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu'nun iddialarına Baraçlı'dan açıklama

İmamoğlu'nun iddialarına Baraçlı'dan açıklama

Çeşme'de büyük tehlike! "Tedbir alınmazsa facia kapıda"

Çeşme'de büyük tehlike! "Tedbir alınmazsa facia kapıda"

Murat Yıldırım'dan 1 milyonluk soru açıklaması

Murat Yıldırım'dan 1 milyonluk soru açıklaması

Toyota'dan flaş adım! Yeni marka hayata geçirildi

Toyota'dan flaş adım! Yeni marka hayata geçirildi

Taksim'de ortalık karıştı! Kadınlı erkekli kavga ettiler

Taksim'de ortalık karıştı! Kadınlı erkekli kavga ettiler

7,3 şiddetinde depremle sarsıldı! Ülkede tsunami uyarısı...

7,3 şiddetinde depremle sarsıldı! Ülkede tsunami uyarısı...

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yıllar sonra ilk kez yüzünü yıkadı!

Yıllar sonra ilk kez yüzünü yıkadı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Kavanozda saklıyorlar! Gören şoke oluyor: Burada ne işi var?

Kavanozda saklıyorlar! Gören şoke oluyor: Burada ne işi var?

Dengir Mir Mehmet Fırat hayatını kaybetti!

Dengir Mir Mehmet Fırat hayatını kaybetti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pençe-2 Harekatı kapsamında PKK hedefleri 'ATAK' tarafından vuruldu

PKK hedefleri 'ATAK' tarafından vuruldu!

Son dakika! Hakkari'den acı haber: 3 askerimiz şehit oldu

Hakkari'den acı haber: 3 askerimiz şehit oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz Hafıza Müzesi'ni gezdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz Hafıza Müzesi'ni gezdi

Ümraniye'de şoförlerin sopalı kavgası kamerada

Otobüs karıştı! Birbirlerine girdiler

Giresun'da yolcu minibüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Giresun'da yolcu minibüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

İçişleri Bakanlığı: Hakkari'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı: Hakkari'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.