Bitlis'te 'Anadolu Tarih ve Kültür Birliği Buluşmaları'

Ceren KURTYE/BİTLİS, (DHA) - KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı'nca yürütülen 'Anadolu Tarih ve Kültür Birliği Buluşmaları Projesi' kapsamında, farklı illerden 50 lise öğrencisi, Bitlis'te buluştu. Öğrencilerle bir araya gelen Kültür ve Turizm Bakanlığı Danışmanı Prof. Dr. Fahri Temizyürek, projeyle doğudan batıya, kuzeyden güneye gençlerin tarihi, kültürü, medeniyeti, mimariyi ve ülkesini bir bütün olarak tanımayı hedeflendiğini söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Danışmanı Prof. Dr. Fahri Temizyürek, beraberindeki Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Daire Başkanı Doğan Güngör ile birlikte Türkiye'nin çeşitli kentlerinden gelen 50 öğrenci ile buluştu. Prof. Dr. Temizyürek ve öğrenciler, ilk olarak İl Halk Kütüphanesi'ni ziyaret etti. Ziyarette misafir öğrenciler, Bitlisli öğrencilerle bir araya gelip, sohbet etti.

'ÇANAKKALE RUHU ÖNEMLİ'

'Anadolu Tarih ve Kültür Birliği Buluşması Projesi'nin, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca yürütüldüğünü belirten Prof. Dr. Temizyürek, şunları söyledi: