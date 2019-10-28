Bitlis'te araçta 1 kilo 212 gram metamfetamin ele geçirildi

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA) - BİTLİS'te, polisin yol kontrollerinde durdurup, arama yaptığı araçta 1 kilo 212 gram uyuşturucu metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, kent merkezi ve ilçelerinde uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmaları sürerken, ekipler kent merkezinde yol kontrolleri yaptı. Kontrollerde durdurulan araçta arama yapıldı. Aramada, araçta 1 kilo 212 gram uyuşturucu metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

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