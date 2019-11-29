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Bitlis'te araziye gömülmüş 15 kilogram patlayıcı bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.11.2019 17:29 | Son Güncelleme

Bitlis'te araziye gömülmüş 15 kilogram patlayıcı bulundu

Bitlis'te araziye gömülmüş 15 kilogram patlayıcı bulundu

BİTLİS (AA) - Bitlis'te, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, düdüklü tencere içinde araziye gömülü halde 15 kilogram patlayıcı ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin istihbari çalışmaları sonucu il merkezi kırsalında, bölücü terör örgütü mensuplarınca araziye gizlenmiş patlayıcı ve yaşam malzemesi olduğu bilgisine ulaşıldığı belirtildi.

Terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla "Şehit Güvenlik Korucusu Muhsin Apak 2019-92 Operasyonu"nun başlatıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Operasyonda araziye gömülü vaziyette düdüklü tencere içine hazırlanmış, amonyum nitrat ve mazotla güçlendirilmiş 15 kilogram el yapımı patlayıcı ele geçirildi. Patlayıcı, cumhuriyet savcısının talimatıyla gerekli incelemelerin ardından yerinde imha edildi. Güvenlik güçleri, bölge halkının da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla kent genelinde operasyonlarını artırarak terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecek."

Bitlis'te araziye gömülmüş 15 kilogram patlayıcı bulundu

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Anahtar Kelimeler:
Bitlis Düdüklü tencere el yapımı patlayıcı terör operasyonu

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