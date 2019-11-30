Bitlis’te askeri araçla kamyon çarpıştı: 1 ölü, 2 asker yaralı

Kaza, saat 03.00 sarılarında Bitlis-Tatvan karayolunun 15’nci kilometresinde meydana geldi. Devriye görevi yapan askeri araç, karşı yönden gelen Turan Satı yönetimindeki saman yüklü kamyonla kafa kafaya çarpıştı.

Kazada, Satı ile 2 asker yaralandı. Araçta sıkışan Turan Satı, bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yaralılar, ambulanslarla Bitlis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Turan Satı, tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, yaralı 2 askeri hastanede ziyaret etti. Vali Oktay Çağatay, yaralılara geçmiş olsun dileklerini iletti, Turan Satı’nın ailesine de başsağlığı diledi. Vali Çağatay, "İnşallah bu gibi üzücü olayları bir daha yaşamayız. Yaralı askeri personellerimizin durumları iyi. Ancak bir vatandaşımızı kazada kaybettik. Ailesine başsağlığı diliyorum” dedi.

(DHA)

