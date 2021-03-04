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Bitlis’te askeri helikopter düştü

04.03.2021 19:07 | Son Güncelleme:
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Bitlis’te askeri helikopter düştü

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Bitlis’in Tatvan ilçesinde askeri helikopter düştü.

9 askerin hayatını kaybettiği bildirildi.MSB’den yapılan açıklamada, Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere bugün saat 13.55'te kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait ait Cougar tipi bir helikopter ile saat 14.25’te irtibatın kesildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, “arama çalışmaları sonucunda helikopterin kaza kırıma uğradığı” duyuruldu.

9 askerin hayatını kaybettiğini açıklayan MSB, 4 askerin de yaralandığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada,"Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere saat 13.55’te kalkış yapan Kara Kuvvetlerimize ait Cougar tipi bir helikopter ile saat 14.25’te irtibat kesilmiş, helikopterdeki kahraman silah arkadaşlarımızdan 9’unun şehit olduğu, 4’ünün yaralandığı belirlenmiştir" denildi.

Ayrıntılar geliyor...

DW/ADA,TY

© Deutsche Welle Türkçe

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