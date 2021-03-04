Bitlis’te Askeri Helikopter Düştü

Açıklamaya göre yaralı askerlerin tedavi altına alınmak üzere hastaneye sevkedilmesi için çalışmalar başladı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada yerel saatle 13.55'te Bingöl'den kalkış yapan Cougar tipi helikopterle saat 14.25'te irtibatın kesildiği, bölgede İHA, CN-235 uçağı ve bir helikopterle arama çalışmalarına başlandığı ve düşen helikopterin enkazına ulaşıldığı bildirildi.

İYİ Parti Genel Başkanı Merak Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da kazadan duydukları üzüntüyü ifade eden ve taziye dileklerini sunan Twitter mesajları yayınladı.

AB Delegasyonu'ndan Taziye Mesajı

AB Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut da yayınladığı taziye mesajında, "Van’da 9 askeri personelin hayatını kaybettiği helikopter kazası dolayısıyla Türkiye’nin acısını derinden paylaşıyoruz. AB Türkiye Delegasyonu olarak, kazada yaşamını kaybedenlerin ailelerine, dostlarına ve Türkiye’ye en derin taziyelerimizi ifade ederken, yaralılara acil şifalar dileriz" ifadelerini kullandı.

