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Bitlis’te Askeri Helikopter Düştü

04.03.2021 20:28 | Son Güncelleme:
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Bitlis’te Askeri Helikopter Düştü

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait helikopterin kırsal alana düşmesi sonucu 9 asker öldü, 4 asker yaralandı

Bingöl'den Bitlis’in Tatvan İlçesi’ne giden Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait helikopterin kırsal alana düşmesi sonucu 9 asker öldü, 4 asker yaralandı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Org. Ümit Dündar’la helikopter kazasının yaşandığı bölgeye gidiyor.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada yerel saatle 13.55'te Bingöl'den kalkış yapan Cougar tipi helikopterle saat 14.25'te irtibatın kesildiği, bölgede İHA, CN-235 uçağı ve bir helikopterle arama çalışmalarına başlandığı ve düşen helikopterin enkazına ulaşıldığı bildirildi.

Açıklamaya göre yaralı askerlerin tedavi altına alınmak üzere hastaneye sevkedilmesi için çalışmalar başladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter mesajında, tüm Türkiye'ye başsağlığı dileklerini paylaştı.

Liderlerden taziye mesajları

Ana muhalefet partisi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter üzerinden yayınladığı mesajda, Bitlis'ten gelen haberlerin büyük üzüntüye yol açtığını ifade ederek taziye dileklerini iletti.

İYİ Parti Genel Başkanı Merak Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da kazadan duydukları üzüntüyü ifade eden ve taziye dileklerini sunan Twitter mesajları yayınladı.

AB Delegasyonu'ndan Taziye Mesajı

AB Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut da yayınladığı taziye mesajında, "Van’da 9 askeri personelin hayatını kaybettiği helikopter kazası dolayısıyla Türkiye’nin acısını derinden paylaşıyoruz. AB Türkiye Delegasyonu olarak, kazada yaşamını kaybedenlerin ailelerine, dostlarına ve Türkiye’ye en derin taziyelerimizi ifade ederken, yaralılara acil şifalar dileriz" ifadelerini kullandı.

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