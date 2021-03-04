HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bitlis'te askeri helikopter düştü: 9 asker hayatını kaybetti

Bitlis'te askeri helikopter düştü: 9 asker hayatını kaybetti

04.03.2021 19:36 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Bitlis'te askeri helikopter düştü: 9 asker hayatını kaybetti

Bingöl'den Tatvan'a giden askeri helikopter, Bitlis'te düştü. Milli Savunma Bakanlığı (MEB), kaza sonucu 9 askerin hayatını kaybettiğini, 4 askerin de yaralandığını açıkladı. Siyasi partiler ve liderler başsağlığı mesajları yayımladı.

Bingöl'den Tatvan'a giden askeri helikopter, Bitlis'te düştü. Milli Savunma Bakanlığı (MEB), kaza sonucu 9 askerin hayatını kaybettiğini, 4 askerin de yaralandığını açıkladı.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1367496334039728141

MEB'den yapılan açıklamada, arama çalışmaları sonucu helikopterin kaza kırıma uğradığının tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, kaza sonrası bölgede İHA, CN-235 uçağı ve bir helikopter ile arama çalışmalarına derhal başlandığı kaydedildi ve "Yaralı personelimizin hastaneye sevk edilmelerine yönelik çalışmalar devam etmektedir" denildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, kaza sonrası incelemelerde bulunmak üzere Bitlis'e gidiyor.

Kaza sonrası siyasi partiler başsağlığı mesajları paylaştı.

https://twitter.com/omerrcelik/status/1367498643431899138

https://twitter.com/kilicdarogluk/status/1367505213532360708

https://twitter.com/MHP\_Bilgi/status/1367499795879899139

https://twitter.com/meral\_aksener/status/1367499952050630656

https://twitter.com/alibabacan/status/1367504922829324288

https://twitter.com/Ahmet\_Davutoglu/status/1367506177223966722

https://twitter.com/T\_Karamollaoglu/status/1367499700291649537

MHP: Bitlis Tatvan bölgesinde askeri helikopterin düşmesi sonucu 9 askerimiz Şehit, 4 askerimiz yaralanmıştır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Konya, New York'tan sonra dünyada 2. sırada! Pandemide ortaya çıktı Konya, New York'tan sonra dünyada 2. sırada! Pandemide ortaya çıktı
Rabia'nın ölümünde korkunç iddia! Sosyal medya paylaşımları dikkat çektiRabia'nın ölümünde korkunç iddia! Sosyal medya paylaşımları dikkat çekti
Virajda Apex nedir? Yarış çizgisi nedir?Virajda Apex nedir? Yarış çizgisi nedir?

En Çok Okunan Haberler

ABD'de yayınlanan skandal Erdoğan reklamına soruşturma!

ABD'de yayınlanan skandal Erdoğan reklamına soruşturma!

Aycan'dan Survivor itirafları! Açık açık anlattı

Aycan'dan Survivor itirafları! Açık açık anlattı

Flaş karar! Kimse sokağa çıkamayacak, her yer kapalı olacak

Flaş karar! Kimse sokağa çıkamayacak, her yer kapalı olacak

Son Dakika: Askeri helikopter düştü! 9 şehit

Son Dakika: Askeri helikopter düştü! 9 şehit

Süper minisiyle dans etti! TikTok'u salladı

Süper minisiyle dans etti! TikTok'u salladı

dpa: Türkiye gemilerinin aranmasına izin vermedi

dpa: Türkiye gemilerinin aranmasına izin vermedi

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

'Çiğ köfte acılı' diyerek saldırmıştı! Flaş gelişme

'Çiğ köfte acılı' diyerek saldırmıştı! Flaş gelişme

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

"Maden işi erkek işi" dediler, 84 milyon ciro yaptı

"Maden işi erkek işi" dediler, 84 milyon ciro yaptı

'Kötüyüm, gelin beni alın' dedi! Bankta ölü bulundu

'Kötüyüm, gelin beni alın' dedi! Bankta ölü bulundu

Gören telefonuna sarıldı! Tam 12 metre uzunluğunda

Gören telefonuna sarıldı! Tam 12 metre uzunluğunda

Diğer Haberler

Şehit Korgeneral Osman Erbaş kimdir, kaç yaşında, nereli?

Osman Erbaş biyografisi

Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşin: Pilot elinden geleni yapmış

Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşin: Pilot elinden geleni yapmış

Ankara'daki barajlarda geçen yıla göre 50 milyon metreküp daha az su var

Barajlarla ilgili açıklama: 50 milyon metreküp daha az...

Meclis'te siyasi parti temsilcileri şehit askerler için başsağlığı diledi

Şehit askerler için 5 partiden başsağlığı dileği!

Torununu kaybettiğini sanan babaanne için esnaf seferber oldu

Torununu kaybetti sandı, görünce gözyaşlarını tutamadı

Kırıma uğramak ne demek? Helikopterin kırıma uğraması anlamı!

Kırıma uğramak kelime anlamı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.