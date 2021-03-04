Bitlis'te askeri helikopter düştü: 9 asker hayatını kaybetti

Bingöl'den Tatvan'a giden askeri helikopter, Bitlis'te düştü. Milli Savunma Bakanlığı (MEB), kaza sonucu 9 askerin hayatını kaybettiğini, 4 askerin de yaralandığını açıkladı.
https://twitter.com/tcsavunma/status/1367496334039728141
MEB'den yapılan açıklamada, arama çalışmaları sonucu helikopterin kaza kırıma uğradığının tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada ayrıca, kaza sonrası bölgede İHA, CN-235 uçağı ve bir helikopter ile arama çalışmalarına derhal başlandığı kaydedildi ve "Yaralı personelimizin hastaneye sevk edilmelerine yönelik çalışmalar devam etmektedir" denildi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, kaza sonrası incelemelerde bulunmak üzere Bitlis'e gidiyor.
Kaza sonrası siyasi partiler başsağlığı mesajları paylaştı.
https://twitter.com/omerrcelik/status/1367498643431899138
https://twitter.com/kilicdarogluk/status/1367505213532360708
https://twitter.com/MHP\_Bilgi/status/1367499795879899139
https://twitter.com/meral\_aksener/status/1367499952050630656
https://twitter.com/Ahmet\_Davutoglu/status/1367506177223966722
https://twitter.com/T\_Karamollaoglu/status/1367499700291649537
MHP: Bitlis Tatvan bölgesinde askeri helikopterin düşmesi sonucu 9 askerimiz Şehit, 4 askerimiz yaralanmıştır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz.