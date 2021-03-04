Bitlis'te askeri helikopter düştü: 9 asker hayatını kaybetti

Bingöl'den Tatvan'a giden askeri helikopter, Bitlis'te düştü. Milli Savunma Bakanlığı (MEB), kaza sonucu 9 askerin hayatını kaybettiğini, 4 askerin de yaralandığını açıkladı.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1367496334039728141

MEB'den yapılan açıklamada, arama çalışmaları sonucu helikopterin kaza kırıma uğradığının tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, kaza sonrası bölgede İHA, CN-235 uçağı ve bir helikopter ile arama çalışmalarına derhal başlandığı kaydedildi ve "Yaralı personelimizin hastaneye sevk edilmelerine yönelik çalışmalar devam etmektedir" denildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, kaza sonrası incelemelerde bulunmak üzere Bitlis'e gidiyor.

Kaza sonrası siyasi partiler başsağlığı mesajları paylaştı.

https://twitter.com/omerrcelik/status/1367498643431899138

https://twitter.com/kilicdarogluk/status/1367505213532360708

https://twitter.com/MHP\_Bilgi/status/1367499795879899139

https://twitter.com/meral\_aksener/status/1367499952050630656

https://twitter.com/alibabacan/status/1367504922829324288