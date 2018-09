Bitlis'te Bediüzzaman Said Nursi için mevlit

Engin AYDIN/HİZAN (Bitlis), (DHA) - BİTLİS'in Hizan ilçesinde, Bediüzzaman Said Nursi için doğduğu Nurs köyünde mevlit programı düzenlendi. Yurt içinden ve dışından çok sayıda kişinin katıldığı mevlitte, Kur'an-ı Kerim okunup, dualar edildi.

Hizan ilçesine bağlı Nurs köyünde her yıl Eylül ayının ilk pazar günü düzenlenen 'Şehr-i Bediüzzaman Hizan Kültür Etkinlikleri ve Nurs Mevlidi' gerçekleştirildi. Nurs Eğitim Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nce düzenlenen mevlit programına, yurt içinden ve dışından çok sayıda kişi katılıp, dua etti. Nurs Eğitim Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Dernek Başkanı Hikmet Okur, 2009 yılından beri İslam alimi Bediüzzaman Said Nursi adına mevlit programı düzenlediklerini belirterek, "Yaşadığımız müddetçe bu mevlit programı hep böyle devam edecek. Yurt içinden ve yurt dışından birçok kişi bu mevlit programına gelmiş. Amacımız, üstat Bediüzzaman Said Nursi'yi bütün dünyaya anlatmak. Bütün dünya üstadın Risale-i Nur'unu okuyor. Bu mevlidi verdiğimiz için çok mutluyum" dedi.