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Bitlis'te binbaşı roketli saldırıda şehit oldu; 1'i korucu 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.07.2019 16:28 | Son Güncelleme

BİTLİS'te PKK'lı teröristlerin askerlerin kullandığı sivil araca düzenledikleri roketli saldırıda 1 binbaşı şehit oldu, 1 güvenlik korucusu ile sürücü yaralandı.

Bitlis'te binbaşı roketli saldırıda şehit oldu; 1'i korucu 2 yaralı

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS'te PKK'lı teröristlerin askerlerin kullandığı sivil araca düzenledikleri roketli saldırıda 1 binbaşı şehit oldu, 1 güvenlik korucusu ile sürücü yaralandı.
Kent merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Bölükyazı köyü kırsalında saat 14.30 sarılarında PKK'lı teröristler tarafından bir araca roketatarlı saldırı düzenlendi. Saldırıda, isabet alan askerler tarafından kullanılan araçtaki binbaşı ile yanındaki korucu ve sürücü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Bitlis Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan binbaşı, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak şehit oldu. Güvenlik korucusu ile sürücünün tedavilerinin ise sürdüğü bildirildi.
Saldırının ardından kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede hava destekli geniş çaplı operasyon başlatıldı.

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Bitlis'te binbaşı roketli saldırıda şehit oldu; 1'i korucu 2 yaralıBitlis'te binbaşı roketli saldırıda şehit oldu; 1'i korucu 2 yaralıBitlis'te binbaşı roketli saldırıda şehit oldu; 1'i korucu 2 yaralı

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