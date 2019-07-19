Bitlis'te binbaşı roketli saldırıda şehit oldu; 1'i korucu 2 yaralı (2)

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Bitlis Valiliği, Bölükyazı köyü karsalında PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan Jandarma Binbaşı Zafer Akkuş ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bitlis İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca Bitlis merkez kırsalında 19.07.2019 günü icra edilen operasyonda bölgedeki güvenlik kuvvetlerimize BTÖ mensupları tarafından silahlı saldırı gerçekleştirilmiştir. Saldırı neticesinde Jandarma Binbaşı Zafer Akkuş şehit edilmiştir. Olay bölgesinde hava destekli operasyon genişletilerek devam etmektedir. Milletimizin başı sağ olsun."

