Bitlis'te bir araçta sentetik uyuşturucu bulundu

BİTLİS (AA) - Bitlis'te bir araçta 2 kilo 16 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, ekiplerce durdurulan bir araçta yapılan aramada, 2 kilo 16 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Gözaltına alınan şüpheli M.E. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.



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