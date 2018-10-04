Bitlis'te bulunan toprağa gömülü EYP imha edildi

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS kırlasında, terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen operasyonlarda, 1 el yapımı patlayıcı bulundu. Patlayıcı, uzman ekiplerce imha edildi.
Bitlis Valiliği, merkeze bağlı Keklikdüzü Köyü kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen operasyonlarda, 1 el yapımı patlayıcının bulunduğunu açıkladı.Valiliğin açıklamasında, patlayıcının kontrollü bir şekilde imha edildiği belirtilerek şöyle denildi:
"Bitlis Merkeze bağlı Keklikdüzü Köyü kırsalında, bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak/barınakları imha etmek maksadıyla, 02.10.2018 tarihinden itibaren 10’uncu Komando Tugay Komutanlığı ve Bitlis İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca operasyon icra edilmektedir. Yapılan operasyon kapsamında icra edilen arama faaliyetinde, 04.10.2018 günü saat 11.00 sıralarında toprağa gömülü vaziyette 1 adet El Yapımı Patlayıcı Madde (EYP) ele geçirilmiş olup, yerinde kontrollü şekilde imha edilmiştir."
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