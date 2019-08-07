Bitlis'te 'Dikkat sizden notları bizden' projesinde öğrenciler ödüllendirildi

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS'te İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen 'Dikkat sizden, notlar bizden' projesi kapsamında 2 öğrenciye bisiklet hediye edildi.

Bitlis Valiliği önünde düzenlenen programa Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Bitlis İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Trafik Kısım Amiri Jandarma Kıdemli Başçavuş Recep Er ile proje kapsamında başarılı olan çocuklar ve aileleri katıldı. Bitlis Valisi Oktay Çağatay, trafikte seyir halinde bulunan sürücülerin trafik kurallarına uymaları, trafik işaret ve işaretçilerine riayet etmeleri konusunda farkındalık yaratılması amacıyla, İçişleri Bakanlığı tarafından 'Dikkat sizden notlar bizden' projesinin baylıtıldığını söyledi.

İçişleri Bakanlığı'nın trafik konusunda çok ciddi çalışmalar yürüttüğünü belirten Vali Çağatay, "Bu projeden sonra trafik kazaların önemli derecede düşüş oldu. Bu yavrularımızda bizim verdiğimiz karneleri doldurarak, İçişleri Bakanlığına gönderdiler. Orada da değerlendirildi. Türkiye genelinde olduğu gibi Bitlis’te de 2 çocuğumuza İçişleri Bakanlığı tarafından 2 bisiklet gönderildi. Sayın bakanımız adına Jandarma Genel Komutanlığı tarafından imzalanarak sertifika gönderildi. Biz kendilerini tebrik ediyoruz. Kazasız belasın günler diliyoruz. Çocuklarımız da velilerimize örnek olsun diyoruz" diye konuştu.

İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Trafik Kısım Amiri Jandarma Kıdemli Başçavuş Recep Er ise İçişleri Bakanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın düzenlediği kampanyada başarılı olan çocuklara bisiklet hediye ettiklerini söyledi. Yapılan açıklamaların ardından Bitlis Valisi Oktay Çağatay, öğrenciler Elif Güvendik ve Muhammed Kemal Erdemoğlu’na bisiklet ve sertifikalarını verdi.