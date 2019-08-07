HABER

Bitlis'te 'Dikkat sizden notları bizden' projesinde öğrenciler ödüllendirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2019 17:26 | Son Güncelleme

BİTLİS'te İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen 'Dikkat sizden, notlar bizden' projesi kapsamında 2 öğrenciye bisiklet hediye edildi.

Bitlis'te 'Dikkat sizden notları bizden' projesinde öğrenciler ödüllendirildi

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS'te İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen 'Dikkat sizden, notlar bizden' projesi kapsamında 2 öğrenciye bisiklet hediye edildi.
Bitlis Valiliği önünde düzenlenen programa Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Bitlis İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Trafik Kısım Amiri Jandarma Kıdemli Başçavuş Recep Er ile proje kapsamında başarılı olan çocuklar ve aileleri katıldı. Bitlis Valisi Oktay Çağatay, trafikte seyir halinde bulunan sürücülerin trafik kurallarına uymaları, trafik işaret ve işaretçilerine riayet etmeleri konusunda farkındalık yaratılması amacıyla, İçişleri Bakanlığı tarafından 'Dikkat sizden notlar bizden' projesinin baylıtıldığını söyledi.
İçişleri Bakanlığı'nın trafik konusunda çok ciddi çalışmalar yürüttüğünü belirten Vali Çağatay, "Bu projeden sonra trafik kazaların önemli derecede düşüş oldu. Bu yavrularımızda bizim verdiğimiz karneleri doldurarak, İçişleri Bakanlığına gönderdiler. Orada da değerlendirildi. Türkiye genelinde olduğu gibi Bitlis’te de 2 çocuğumuza İçişleri Bakanlığı tarafından 2 bisiklet gönderildi. Sayın bakanımız adına Jandarma Genel Komutanlığı tarafından imzalanarak sertifika gönderildi. Biz kendilerini tebrik ediyoruz. Kazasız belasın günler diliyoruz. Çocuklarımız da velilerimize örnek olsun diyoruz" diye konuştu.
İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Trafik Kısım Amiri Jandarma Kıdemli Başçavuş Recep Er ise İçişleri Bakanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın düzenlediği kampanyada başarılı olan çocuklara bisiklet hediye ettiklerini söyledi. Yapılan açıklamaların ardından Bitlis Valisi Oktay Çağatay, öğrenciler Elif Güvendik ve Muhammed Kemal Erdemoğlu’na bisiklet ve sertifikalarını verdi.

FOTOĞRAFLI

Bitlis'te 'Dikkat sizden notları bizden' projesinde öğrenciler ödüllendirildiBitlis'te 'Dikkat sizden notları bizden' projesinde öğrenciler ödüllendirildiBitlis'te 'Dikkat sizden notları bizden' projesinde öğrenciler ödüllendirildiBitlis'te 'Dikkat sizden notları bizden' projesinde öğrenciler ödüllendirildi

PARTNERTam 70 tane çıktı! Bu kadın iğne yumurtluyorTam 70 tane çıktı! Bu kadın iğne yumurtluyor
Taş Mektep restorasyonu 3 ay aradan sonra yeniden başlayacakTaş Mektep restorasyonu 3 ay aradan sonra yeniden başlayacak
Atık havuzuna düşen köpek ve yavrusu kurtarıldıAtık havuzuna düşen köpek ve yavrusu kurtarıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Araç sahipleri dikkat! İndirim yolda

Araç sahipleri dikkat! İndirim yolda

Yavaş'tan bayram ikramiyesi açıklaması ve istifa çağrısı

Yavaş'tan bayram ikramiyesi açıklaması ve istifa çağrısı

Bikinili selfie çekip altına not düştü

Bikinili selfie çekip altına not düştü

Silahla nöbet tutuyorlar! Neyi koruduklarını tahmin edemezsiniz

Silahla nöbet tutuyorlar! Neyi koruduklarını tahmin edemezsiniz

Başına gelmeyen kalmadı! Arabasını otoparka kapattı

Başına gelmeyen kalmadı! Arabasını otoparka kapattı

Bakan Dönmez açıkladı! 'Yavuz' sondaja başladı

Bakan Dönmez açıkladı! 'Yavuz' sondaja başladı

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

13 yaşındaki Hüseyin'in katiliyle ilgili şaşırtan detay!

13 yaşındaki Hüseyin'in katiliyle ilgili şaşırtan detay!

Bir otobüs yangını daha! Yolcular tahliye edildi

Bir otobüs yangını daha! Yolcular tahliye edildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bodrum'daki yangın büyüyor!

Ünlü tatil beldesindeki yangın büyüyor!

Cezaevi firarisi, 7 aylık hamile eşini 9 yerinden bıçakladı

Cezaevi firarisi, 7 aylık hamile eşini 9 yerinden bıçakladı

Bekçilik sınav sonuçları 2019: Saat kaçta açıklanacak, nereden öğrenilecek?

Bekçilik sınav sonuçları bekleniyor!

Son dakika! MSB: ABD ile güvenli bölge görüşmeleri tamamlandı

MSB'den kritik açıklama: Görüşmeler tamamlandı

Bodrum ve Milas'ta orman yangını çıktı

Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Jandarma ve MİT'ten ortak operasyon! Etkisiz hale getirildi

Jandarma ve MİT'ten ortak operasyon!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.