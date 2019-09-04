Bitlis’te domatesten 200 milyon lira gelir elde ediliyor

Özcan ÇİRİŞ-Ceren KURTYE/BİTLİS,(DHA) - BİTLİS'in Tatvan ve Ahlat ilçelerinde domates hasadına başlandı. Yıllık 240 bin ton üretilen domateslerden yaklaşık 200 milyon lira gelir elde edilmesi bekleniyor.

Van Gölü kıyısında bulunduğu için mikro kilima özelliği taşıyan bölgede yapılan domates üretimi, çiftçinin yüzünü güldürüyor. Rekolteden bu yıl memnun olan çiftçiler, üretimin yaptıkları domateslerin kilisonu 60 kuruştan satıyor. Domates hasadını yerinde incelemek üzere Tatvan ve Ahlat ilçelerine gelen Bitlis Tarım ve Orman Müdürü Rıfat Çelik, yılın ilk hasadı olan domates tarlalarında hem hasat yaptı, hem de incelemelerde bulundu.Yetiştirilen domatesin bu yıl verimli olduğunu ve bu yıl yaklaşık 240 bin ton verim beklediklerini anlatan Çelik, şöyle konuştu:

"Tatvan ve Ahlat ilçelerindeki domates hasadı birkaç gün önce başladı. Çok hızlı bir şekilde de devam ediyor. Tarım müdürlüğü ve teknik personel olarak sahadayız. Çiftçilerimizin üretimlerini gözlemliyoruz. Bu sene çok şükür gördüğümüz kadarı ile domates verimi çok iyi. Bitlis genelinde 2019 yılı itibari ile toplamda 20 bin dekarlık alanda domates üretimi mevcut. Sahada gözlemlediğimiz kadarı ile dönüm başına 8-10 ton düşmekte. Bu da ilimizin genel rekoltesinin 240 bin ton olması demek" dedi.