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Bitlis'te donan gölde balık avı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.02.2019 12:02 | Son Güncelleme

Bitlis'te donan gölde balık avı

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Ahlat ilçesinde balıkçılar, yüzeyi buz tutan Nazik Gölü'nde tehlikeye aldırış etmeden balık avlıyor.

Bölgede etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle, Ahlat ilçesindeki Nazik Gölü'nün yüzeyi dondu.

İlçeye bağlı Ovakışla beldesi ile çevre köylerdeki balıkçılar da yüzeyi donan gölün üzerinde belirledikleri noktalardaki buzu kazma ve küreklerle kırarak aynalı sazan, inci kefali ve koçak balığı avladı.

Tehlikeye aldırış etmeden buzun üzerinde yaklaşık 100 metre aralıklarla delik açan balıkçılar, suya bıraktıkları ağları bir kaç gün bekletip topluyor. Ağlara takılan balıkları toplayıp ilçe merkezinde satan balıkçılar, bu şekilde geçimlerini sağlıyor.

Balıkçılardan Edip Köçeroğlu, geçen yıl havaların sıcak olmasından dolayı gölün donmadığını anlattı.

Bu yıl soğuk nedeniyle donan gölde balık avladıklarını belirten Köçeroğlu, "Göl donduktan sonra bir kaç gün buzun kalınlaşması için bekliyoruz. Daha sonra 100 metrede bir buzu kırarak ağlarımızı dikiş diker gibi suya bırakıyoruz. Bazen bir kaç gün bekliyoruz, bazen de aynı gün çıkarıyoruz. Nasibimize göre bazen balık çok oluyor, bazen az. Balıkları satarak ailemizi geçindiriyoruz." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Ahlat balıkavı donangöl

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