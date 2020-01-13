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  4. Bitlis'te dondurucu soğukta ahırdan çıkamayan mandalar kaplıcada yıkanıyor

Bitlis'te dondurucu soğukta ahırdan çıkamayan mandalar kaplıcada yıkanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2020 13:59 | Son Güncelleme

Bitlis'te dondurucu soğukta ahırdan çıkamayan mandalar kaplıcada yıkanıyor

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Güroymak ilçesine bağlı Budaklı köyünde, ağır kış koşulları nedeniyle uzun süre ahırda kalan mandalar, kaplıcada yıkanıyor, temizleniyor.

İlçe merkezine yaklaşık 7 kilometre mesafedeki köyde, ahırlarda bekletilen mandalar yıkanmak için 40 derece sıcaklıktaki kaplıcaya getiriliyor.

Dondurucu soğukların etkili olduğu köyde dışarıya çıkarılamayan mandalar, belli aralıklarla kaplıca suyunda yıkanıyor.

Süt veriminde artış sağladığı düşüncesiyle de kaplıcaya götürülen mandalar, fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Bitlis Budaklı Güroymak kaplıca kar

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