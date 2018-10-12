Bitlis'te 'drone' ile trafik denetimi

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA) - BİTLİS'te, güvenlik operasyonları dahil birçok alanda kullanılan 'drone', trafik denetiminde de kullanılmaya başlandı. Şehirler arası yollarda havadan kontrol yapan polisler, 27 araç sahibine 3 bin 170 TL'lik para cezası yazdı.
Bitlis Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, terör operasyonları dahil pek çok alanda kullanılan 'drone' ile trafiği denetledi. Ekipler, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 'Trafik kazalarını önleme planı' kapsamında, şehirler arası yollarda havadan kontrol gerçekleştirdi. Denetimlerde, 63 araç kontrol edilirken, 27 sürücüye 'emniyet kemeri takmamak', 'ışık ihlali' ve 'muayene ve sigorta yaptırmamak'tan toplam 3 bin 170 TL'lik para cezası kesildi. Emniyet yetkilileri, 'drone' ile trafik denetimlerinin sürdürüleceğini söyledi.
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