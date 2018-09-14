Bitlis'te eğitim-öğretim değerlendirme toplantısı

BİTLİS (AA) - Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, "Çocuklarımızı zehirlemeye çalışan bu hainlere meydan vermeyeceğiz. Bize düşen en üst düzey mücadeleyi sergileyeceğiz." dedi.

Vali Ustaoğlu, valilik toplantı salonunda 2018-2019 eğitim-öğretim yılı değerlendirme toplantısına katıldı.

Ustaoğlu, yaptığı konuşmada, okullarda alınacak tedbirlerin en önemlisinin uyuşturucu satıcılarına yönelik olduğunu söyledi.

İl genelinde 90 binin üzerinde öğrencinin ilk ders zili ile okula başlayacaklarını belirten Ustaoğlu, şöyle konuştu:

"Hepimizi yakından ilgilendiren uyuşturucu ile mücadele noktasında çocuklarımızı korumak ve kollamak zorundayız. Emniyet tedbirleri başta olmak üzere gerekli tedbirleri almaya başladık. Bu mücadelenin içerisinde her birimizin yer alması gerekiyor. Yeni süreç içerisinde okullarımızda polisler görev alacak. Cumhurbaşkanlığımızın gündeminde olan bu konuya hassasiyetle yaklaşıyoruz. Okullara 205 kişi alınacak. Bunlar da bu tedbirler içerisinde yer alacak. Çocuklarımızı zehirlemeye çalışan bu hainlere meydan vermeyeceğiz. Bize düşen en üst düzey mücadeleyi sergileyeceğiz."

Okul aile birliği başkanları, yöneticiler ve velilerle bu sorunların üstesinden geleceklerini anlatan Ustaoğlu, okullarda yönetici ve öğretmenlerle sürekli bir araya geleceklerini aktardı.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Tekin Erdemir, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, ilçe kaymakamları, muhtarlar ve okul müdürleri de katıldı.

