HABER

Bitlis'te eğitim-öğretim değerlendirme toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2018 18:35 | Son Güncelleme

Vali İsmail Ustaoğlu: - "Çocuklarımızı zehirlemeye çalışan bu hainlere meydan vermeyeceğiz. Bize düşen en üst düzey mücadeleyi sergileyeceğiz"

BİTLİS (AA) - Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, "Çocuklarımızı zehirlemeye çalışan bu hainlere meydan vermeyeceğiz. Bize düşen en üst düzey mücadeleyi sergileyeceğiz." dedi.

Vali Ustaoğlu, valilik toplantı salonunda 2018-2019 eğitim-öğretim yılı değerlendirme toplantısına katıldı.

Ustaoğlu, yaptığı konuşmada, okullarda alınacak tedbirlerin en önemlisinin uyuşturucu satıcılarına yönelik olduğunu söyledi.

İl genelinde 90 binin üzerinde öğrencinin ilk ders zili ile okula başlayacaklarını belirten Ustaoğlu, şöyle konuştu:

"Hepimizi yakından ilgilendiren uyuşturucu ile mücadele noktasında çocuklarımızı korumak ve kollamak zorundayız. Emniyet tedbirleri başta olmak üzere gerekli tedbirleri almaya başladık. Bu mücadelenin içerisinde her birimizin yer alması gerekiyor. Yeni süreç içerisinde okullarımızda polisler görev alacak. Cumhurbaşkanlığımızın gündeminde olan bu konuya hassasiyetle yaklaşıyoruz. Okullara 205 kişi alınacak. Bunlar da bu tedbirler içerisinde yer alacak. Çocuklarımızı zehirlemeye çalışan bu hainlere meydan vermeyeceğiz. Bize düşen en üst düzey mücadeleyi sergileyeceğiz."

Okul aile birliği başkanları, yöneticiler ve velilerle bu sorunların üstesinden geleceklerini anlatan Ustaoğlu, okullarda yönetici ve öğretmenlerle sürekli bir araya geleceklerini aktardı.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Tekin Erdemir, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, ilçe kaymakamları, muhtarlar ve okul müdürleri de katıldı.

PARTNEROkan Kurt: Konuşacak durumda değilimOkan Kurt: Konuşacak durumda değilim
8 yaşındaki Yağmur, kalp rahatsızlığı nedeniyle yoğun bakımda8 yaşındaki Yağmur, kalp rahatsızlığı nedeniyle yoğun bakımda
Üniversiteye canlı model alımına YÖK engeliÜniversiteye canlı model alımına YÖK engeli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bitlis

En Çok Okunan Haberler

Füzeler havalandı! Gerilim çok yüksek

Füzeler havalandı! Gerilim çok yüksek

3. Havalimanı inşaatında çalışan işçilerin eylemine biber gazlı müdahale

3. Havalimanı inşaatında çalışan işçilerin eylemine biber gazlı müdahale

Seda Akgül'den Loris Karius'a: Gel kardeş derim, öperim...

Seda Akgül'den Loris Karius'a: Gel kardeş derim, öperim...

Evini su basan Demet Akalın isyan etti! 'Ben size ne yaptım?'

Evini su basan Demet Akalın isyan etti! 'Ben size ne yaptım?'

Esra Erol’un programında akılalmaz olay!

Esra Erol’un programında akılalmaz olay!

Ders kitapları dağıtılmayacak mı? MEB'den son dakika açıklaması

Ders kitapları dağıtılmayacak mı? MEB'den son dakika açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Diyarbakır’daki çocuk ölümü için şarbon iddiası

Diyarbakır’daki çocuk ölümü için şarbon iddiası

İstanbul'da düşen helikopterin pilotu "şüpheli" sıfatıyla ifade verdi

İstanbul'da düşen helikopterin pilotu "şüpheli" sıfatıyla ifade verdi

3. Havalimanı inşaatında çalışan işçilerin eylemi sonrası 15 maddelik talep listesi kabul edildi

3. Havalimanı inşaatında çalışan işçilerin eylemi sonrası 15 maddelik talep listesi kabul edildi

Koltuğa konan küçük yastıklara ne denir? Kanepeye konan küçük yastığın ismi nedir? (Hadi İpucu 14 Eylül 20.30)

Koltuğa konan küçük yastıklara ne denir? Kanepeye konan küçük yastığın ismi nedir? (Hadi İpucu 14 Eylül 20.30)

7 ilde FETÖ operasyonu! Astsubaylara gözaltı

7 ilde FETÖ operasyonu! Astsubaylara gözaltı

Anaokulunda hayatını kaybeden 5 yaşındaki Miray toprağa verildi

Anaokulunda hayatını kaybeden 5 yaşındaki Miray toprağa verildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.