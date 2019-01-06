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Bitlis'te eğitime kar engeli

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2019 23:13 | Son Güncelleme

Kent merkezi, Mutki ve Tatvan ilçeleri ile bağlı köylerdeki okullarda yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi

BİTLİS (AA) - Bitlis merkez, Mutki ve Tatvan ilçeleri ile bağlı köylerdeki okullarda, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın okullar tatil edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle Bitlis merkez ve bağlı köylerde yarın eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de 7 Ocak'ta idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Mutki Kaymakamlığından, yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe merkezi ve köylerde yarın okulların tatil edildiği bildirildi.

Tatvan Kaymakamlığınca da yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe merkezi ve bağlı köylerde yarın eğitime ara verildiği, kamuda çalışan engelli ve hamilelerin idari izinli olduğu belirtildi.

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Bitlis eğitime kar engeli kar yağışı köy

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