Bitlis'te eğitime kar engeli

B\u0130TL\u0130S (AA) - Bitlis'te olumsuz hava ko\u015fullar\u0131 nedeniyle il genelinde e\u011fitime yar\u0131n ara verilecek.\nValilikten yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada, yo\u011fun kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131 nedeniyle 9 Ocak \u00c7ar\u015famba g\u00fcn\u00fc il genelinde e\u011fitime ara verilece\u011fi bildirildi.PARTNER\u0130nternetsiz Okey Seninle! Metroda, otob\u00fcste, u\u00e7akta oynaKarl\u0131ova'da okullar tatil edildi, \u00e7ocuklar karda e\u011flendiEge \u00dcniversitesi'nin korulu\u011fu Millet Bah\u00e7esi oluyor
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