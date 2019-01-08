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Bitlis'te eğitime kar engeli

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2019 17:02 | Son Güncelleme

Bitlis'te eğitime kar engeli

BİTLİS (AA) - Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime yarın ara verilecek.

Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle 9 Ocak Çarşamba günü il genelinde eğitime ara verileceği bildirildi.

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Bitlis eğitim kar Okul Tatil

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